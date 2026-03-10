股票分析师协会吁优化碎股交易机制 长远目标「一手一股」

香港股票分析师协会就港交所发出的《优化香港证券市场每手买卖单位框架》咨询文件正式提交意见书，支持3项核心建议，包括下调每手价值指引下限至1,000元、增设50,000元每手价值指引上限 ，以及标准化每手股数为8种选项，包括1股、50股、100股、500股、1,000股、2,000股、5,000股和10,000股

助提升二级市场营运效率

香港股票分析师协会主席邓声兴表示，现行由发行人主导的每手股数制度，导致市场上存在超过40种不同的每手股数，既增加交易、结算及交收流程的复杂性，亦加大对冲操作及产品配合的难度，将每手股数标准化，有助提升二级市场的营运效率，符合市场长远发展利益。

对于每手价值指引下限下调至1,000元，协会认为这项调整切合当前市况，主因过去十年小额交易的执行成本已显著降低、有助降低投资门槛，以及预期令每日交易宗数增加约1.9%，影响仍在可接受范围内。该会提到，若进一步下调至更低水平，则可能显著增加负值交易风险及系统压力，现阶段不宜采纳。

对于增设50,000元的每手价值指引上限，以及该上限仅适用于每手股数大于100股的发行人，协会认为这能够回应散户参与瓶颈，亦有助与国际惯例接轨；此外，现阶段以指引形式推行，可给予发行人明确方向，并保留因应自身情况调整空间。

吁研究优化碎股交易机制

至于标准化每手股数为8种选项，协会对此提供补充建议，包括明确以「一手一股」为长远目标、支持六个月调整期，以及关注实施挑战，包括建议港交所提供清晰技术指引及充足测试环境，同步研究优化碎股交易机制，并建议引入一次性碎股撮合或回购机制等等。

另外，协会亦提出多项建议以完善新框架的实施效果，分别是设立量化指标监察政策成效、检讨相关收费结构，以及加强与内地市场的协调等。