港「航运专项风险池」战争险保费最多升10倍 保监局：风险池将引更多中资、华资险企参与

中东战事持续，保监局一般业务部副总监赵伟洋表示，香港于去年11月成立的「航运专项风险池」（marine specialty risk pool），正为中资、华资船只提供有关战争风险的保障，目前有五间保险公司参与，承保能力约1.3亿美元。他指自中东战争开始之后，全球高风险海域对战争险的需求明显增多，令国际上有关保费较战前急增了10倍， 而以本港「航运专项风险池」定价的战争险保费于同期则升5至10倍。

赵伟洋称，于中东爆发战事前，「航运专项风险池」已承保超过10艘在波斯湾海域的中资船只，至今未有索偿个案。自中东开战后，亦多了船东查询投保，但也视乎风险池的承受能力。未来风险池将会招揽更多新的中资和华资保险公司参与，以增加承保能力。战争险是针对船壳的保障。

承保标准未必跟足国际

保监局行政总监张云正指出，中国船队在世界上是最大的，而且「挂中国旗嘅船是否在所有发生战争的地域，都有同样的风险呢 ?.....挂中国旗的船未必在挂其他国旗的地方都有同样嘅危险」，因此认为香港有关的承保标准未必需要跟足国际标准，对在承保中国船队的保费上应有少许定价权。

此外，张云正说，对接十五五规划，香港的海事险和专项风险池正正配合香港作为国际航运中心的发展。去年首三季本港的海事险的量很小，但保费也增加了33% 。他又说，因应中东市场，保监局也会推动多做一些贸易信贷保险。