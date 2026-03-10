长江生命科技成立顺谱医药科技 研发治疗性癌症疫苗 拟北都拓展研发设施

长江生命科技（0775）宣布成立全资附属顺谱医药科技（Sequencio Therapeutics），专注推动旗下治疗性癌症疫苗组合的发展。长江生命科技副主席余英才表示，随著研发项目日趋成熟，公司将积极考虑于北部都会区拓展研发设施长远布局。

长江生命科技表示，成立Sequencio是公司策略重组的第三大支柱。此前，公司已先后于2024年及2025年，与两家纳斯达克上市公司TransCode Therapeutics（美：RNAZ）及 Dogwood Therapeutics（美：DWTX）达成交易。透过成立专注平台公司得以加快研发进度、提升营运效率，并为医药及诊断科研拓宽融资渠道，进一步确立集团在治疗性癌症疫苗领域之领先地位。

全力研发癌症疫苗

集团指出，Sequencio肩负长远愿景，重塑癌症治疗模式，从引导短暂性肿瘤缩小，迈向透过免疫系统达至长期可控之缓解。疫苗之研发与设计将由内部团队进行，并结合内部科研实力与外部伙伴之合作，务求加快整体发展步伐。

随著Sequencio、TransCode 及 Dogwood相继整合到位，长江生命科技已建立一个研发平台，其多元化研发组合涵盖早期及后期项目，聚焦于当前医疗需求尚未得到充分满足之领域。

长江生命科技副主席余英才表示，随著研发项目日趋成熟，公司将审时度势，积极考虑于北部都会区拓展研发设施长远布局。

考虑北都拓展研发设施

长江生命科技副主席余英才表示，期望能将创新疗法早日惠及最殷切需要之患者。同时，随著研发项目日趋成熟，公司将审时度势，积极考虑于北部都会区这类创新科技地带，拓展研发设施长远布局。