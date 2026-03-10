长江生命科技成立子企「顺谱医药科技」 整合癌症疫苗研发项目 拟北都拓研发设施

长江生命科技（775）宣布，成立全资附属顺谱医药科技（Sequencio Therapeutics），专注推动旗下治疗性癌症疫苗组合的发展。长科副主席余英才表示，随著研发项目日趋成熟，该公司将积极考虑于北部都会区拓展研发设施长远布局。

长科表示，Sequencio将旗下治疗性癌症疫苗研发项目，整合至一个专注平台，将专注研发能够激活患者自身免疫系统对抗癌细胞的治疗性疫苗，旨在维持良好安全性前提下，实现持久而稳定的病情缓解，从而应对现有标准疗法的关键局限。

冀长远重塑癌症治疗模式

该公司续指，Sequencio肩负长远愿景，旨在重塑癌症治疗模式，从引导短暂性肿瘤缩小，迈向透过免疫系统达致长期可控的缓解。长科指，疫苗的研发与设计将由内部团队进行，并结合内部科研实力与外部伙伴的合作，务求加快整体发展步伐。

属策略重组第三支柱 早前两项目注入美股

长科提及，成立Sequencio乃该公司策略重组的第三大支柱，继其于过去两年，先后与两家纳斯达克上市公司TransCode Therapeutics（RNAZ）及 Dogwood Therapeutics（DWTX）达成交易后另一策略部署。长科指，透过此连串策略布局，该公司得以加快研发进度、提升营运效率，并为医药及诊断科研拓宽融资渠道，进一步确立在治疗性癌症疫苗领域的领先地位。

科学总监杜健明：推动前沿科学迈向临床

长科科学总监杜健明表示，成立Sequencio，将癌症疫苗研发汇聚于一个专注平台，让公司能够更灵活、更聚焦地运用专业所长，推动前沿科学从实验室迈向临床，期望最终能为患者带来裨益。

余英才：对接资本及内部研发实力

余英才表示，该公司凭借与策略伙伴紧密合作、对接公开资本市场的独特优势，以及内部稳健研发实力，得以结合专业团队灵活性与推动突破性科研所需资源。他称，随著研发项目日趋成熟，将审时度势，积极考虑于香港北部都会区这类创新科技地带，拓展研发设施的长远布局。