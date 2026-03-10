Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

华侨银行分行引入老成昌 带动开户人数增70% 多数为100万以上理财客

更新时间：16:22 2026-03-10 HKT
发布时间：16:22 2026-03-10 HKT

OCBC华侨银行全港首间「银行x生活零售」新中环分行开幕，引进新加坡糕点品牌老成昌首间海外零售店。华侨银行香港零售银行业务主管李贵庄表示，生活零售和银行服务融合的概念已经带动分行表现，新分行开业三周日常开户人数较原中环分行上升70%，多数为100万元起的宏富理财客户，冀以「为客户时间增值」为初衷，带来更多人情味的体验。

高端财富管理需求增

李贵庄指出，正积极投入以体验为中心的零售银行服务模式，并透露2025年宏富理财客户按年增长逾30%、离岸客户增幅超过40%、财富管理收入按年上升逾70%，反映高端财富管理需求上升，今年目标宏富理财客户可达高双位数增长。

李贵庄表示，现时分行规模为21间，公司计划以高品质体验及合规为优先级，进一步优化网点，选址则聚焦核心地段及人流密集处。她又指，华侨银行香港零售银行业务整体人手计划有高单位数增长，中环新分行人手则较旧址有双位数增长。

吁投资者多元化投资

谈及中东局势，李贵庄表示，暂为见到大量中东客流入，惟全球通胀降温的速度减慢，联储局可能在减息取态更谨慎，短期内可能资金会流向商品、黄金、美债等避险的资产，建议投资者需要分散风险及多元化投资。她指出，联储局今年仍会减息一次，不过估计会由3月推迟至6月。

