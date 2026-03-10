苹果去年印度组装5500万部iPhone 占全球四分之一

据彭博报道，苹果公司在印度的iPhone产量去年提高约53%，占旗舰产品全球总产量四分之一。虽然中国目前仍是iPhone主要产地，但美国于2025年在贸易战中对华加征关税，对中国制iPhone出口造成不利影响，促使苹果及其供应商将生产设备进一步转移到其他产地，并且令印度顺势崛起。

报道指出，苹果于2025年在印度组装了约5,500万部iPhone，高于前一年的3,600万部；而其每年全球生产iPhone数目则约2.2亿至2.3亿部，反映印度产量占比增长迅速。

补贴政策抵消部份成本劣势

报道又指，印度总理莫迪旨在将印度打造为世界工厂的生产挂钩激励政策，推动了苹果加速扩张，并抵消在印度面临的一些结构性成本劣势，包括缺乏类似中国完备的供应链，以及物流问题方面的挑战。

虽然差距已缩小，但印度的组装和零组件制造成本，仍然高于中国和越南等国，促使苹果、三星电子等公司寻求更多政府支持。各公司亦正与新德里商讨新一轮支持出口增长的激励措施。印度目前对智能手机的生产补贴将于3月31日到期，而美国最高法院推翻了影响中国的一些关税措施，因此印度需要迅速行动，以保持成本竞争力。

相关文章：苹果据报推迟发布智能家居设备 等待新版Siri数字助理研发完成