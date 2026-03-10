Alibaba.com与中银签合作协议 跨境电商达人称AI已成外贸「标配」  

Alibaba.com第十届跨境电商达人赛2026圆满结束，最终由全场唯一00后选手、慧美创意设计业务经理冯颖贤脱颖而出，勇夺「年度最强达人」的称号。她表示，「过去我们常凭经验揣测买家需求，如今透过AI数据分析，能精准掌握客户偏好，甚至预判市场趋势」，又指AI并非遥远的未来概念，而是当下提升外贸竞争力的「标准配备」。

此次参赛商家涵盖高级珠宝、生产机器设备、电子、时尚服饰等多个行业。与去年聚焦OKKI CRM工具功能不同，今年赛事重点转向「人」的智慧，而在AI技术高度普及下，如何运用AI成为真正的分水岭，包括精准指令输入、多元化数据过滤、直击核心数据逻辑等。

合作涵盖三大核心范畴

另外，活动同日Alibaba.com与中银香港正式签署战略合作协议，涵盖三大核心范畴，包括支付款管理、科技转型，以及香港中小企支援，助力本地企业加速开拓海外市场，实现可持续增长。

该公司提到，本地企业过往一年在跨境电商领域的竞争力持续增强，其中去年9月举办的「九月采购节」中，香港商家整体成交额按年增长46%，动销卖家数目按年亦升82%。平台数据亦显示，本地商家在AI工具应用上表现活跃，其中「AI生意助手」的周活跃率高达90%；而经AI优化的商品，商机获取效率更大幅提升172%。