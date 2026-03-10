当AI越盛行 大家反而会越追求「人味」｜莫灏楠

AI 时代，白领位真系危险。以前请两个人搬字过纸、Excel 搬数据，而家 AI 几秒搞掂。插图、执相、音乐呢啲基本创作，AI 亦都全面代劳。

早几日同一个做网络安全嘅程式员倾计，佢同我讲公司已经炒咗一半人，𠮶啲人全部都系做重复性嘅工作。

咁人类仲有咩价值？

虽然而家 AI 仲系红利期，但同所有经济活动一样，实会遇到瓶颈。根据边际报酬递减定律，模型越完善，投入落去嘅收益就会越低，就好似比特币挖矿越嚟越难咁。

点解 AGI（通用人工智能）短期内好难成功？

好多人吹到 AGI 就快到，但我唔认为现有科技可以轻易突破，主要有几个原因：

数据枯竭：高质素嘅人类数据就快被用完，AI 用 AI 产生嘅数据嚟训练，会出现「模型崩溃」。

缺乏常识与逻辑：而家嘅 AI 本质系机率预测，佢唔系真系「理解」物理世界，缺乏人类嘅直觉同常识。

能源与算力成本：维持 AGI 等级嘅运算，对能源同硬件嘅要求系天文数字，商业上未必可行。

人类嘅价值：独一无二嘅「味道」

当 AI 越盛行，大家反而会越追求「人味」。AI 追求完美，但人类嘅「错误」往往至系艺术。

误打误撞嘅经典：Guns N' Roses 嘅 Sweet Child O' Mine，入面𠮶句 "Where do we go now?" 系因为主唱 Axl Rose 当时真系唔记得歌词，随口问一句，结果变咗神来之笔。AI 永远唔会唔记得歌词，所以佢造唔出呢种人为嘅意外美。

无法复制嘅工艺：手卷雪茄、唔同风土（Terroir）嘅咖啡豆，呢啲冇固定 SOP，系环境同经验嘅结合，AI 搬唔走。

直火 vs 电脑：直火蒸馏嘅威士忌，风味就系同电脑精准控制嘅唔同；热带熟成同苏格兰熟成嘅层次，亦系地缘决定，唔系演算法可以模拟。

就算讲到投资，AI 搜集资料系好劲，但「投资风格」系人格嘅体现，系冇办法复制嘅。

总结

唔想被 AI 取代，最紧要系做自己。唔好再做重复性嘅工作，要揾出自己独特嘅味道。而家啲人讲创立「个人 IP」，其实就系要将你嘅独特性标签化。

与其追求做一部完美嘅机器，不如做一个有瑕疵但真实嘅人。