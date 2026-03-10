汇丰取消面向客户员工WFH安排 高层每周至少返办公室4天

据彭博引述汇丰（005）内部备忘录指出，香港面向客户的员工，包括交易员和销售人员，必须每周5天在办公室或与客户见面，结束了疫情期间香港前线员工居家办公的时代，并将于4月1日起生效。汇丰发言人已证实备忘录内容，并表示这些做法已被许多员工所接受。

备忘录指出，有直接下属的董事总经理和高级职员每周至少要到办公室工作4天，而香港其他所有员工每周至少要工作3天，其中1天必须是星期一或星期五，具体取决于可用的办公空间。

备忘录又指，「各位人事经理，你们在推动良好实践和提升员工体验方面发挥著至关重要的作用」，「我们希望你们以明确的指导为榜样引领变革我们希望你们以身作则，提供清晰的指导，迎接变革」。