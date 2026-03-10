Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

汇丰取消面向客户员工WFH安排 高层每周至少返办公室4天

商业创科
更新时间：12:25 2026-03-10 HKT
发布时间：12:25 2026-03-10 HKT

据彭博引述汇丰（005）内部备忘录指出，香港面向客户的员工，包括交易员和销售人员，必须每周5天在办公室或与客户见面，结束了疫情期间香港前线员工居家办公的时代，并将于4月1日起生效。汇丰发言人已证实备忘录内容，并表示这些做法已被许多员工所接受。

备忘录指出，有直接下属的董事总经理和高级职员每周至少要到办公室工作4天，而香港其他所有员工每周至少要工作3天，其中1天必须是星期一或星期五，具体取决于可用的办公空间。

备忘录又指，「各位人事经理，你们在推动良好实践和提升员工体验方面发挥著至关重要的作用」，「我们希望你们以明确的指导为榜样引领变革我们希望你们以身作则，提供清晰的指导，迎接变革」。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
汇丰180万客户仍持「红簿仔」 推现金奖鼓励过渡数码化 送999.9足金存折纪念品
汇丰180万客户仍持「红簿仔」 推现金奖鼓励过渡数码化 送999.9足金存折纪念品
商业创科
22小时前
冯盈盈医生旧爱开专科诊所劲威水 另一港姐冠军惊喜到贺 钟文浩索妻颜值时刻在线
冯盈盈医生旧爱开专科诊所劲威水 另一港姐冠军惊喜到贺 钟文浩索妻颜值时刻在线
影视圈
2026-03-09 10:00 HKT
港人求平价内地电话卡 网民献计「$8养号」掀激辩：返深圳开卡定一卡两号好？｜Juicy叮
港人求平价内地电话卡 网民献计「$8养号」掀激辩：返深圳开卡定一卡两号好？｜Juicy叮
时事热话
23小时前
吊船遇狂风甩出洗窗工人 如「钟摆」来回猛撞外墙15分钟惨死｜有片
00:27
吊船遇狂风甩出洗窗工人 如「钟摆」来回猛撞外墙15分钟惨死｜有片
即时国际
3小时前
东张西望｜兽父认性侵14岁亲儿  网上发儿下体照引女「三人行」  梁敏巧闹市狂奔追淫狼
东张西望｜兽父认性侵14岁亲儿  网上发儿下体照引女「三人行」  梁敏巧闹市狂奔追淫狼
影视圈
13小时前
前TVB男星移民3年现婚姻危机？目击老婆与加国嫩男对话 当场正面「对质」
前TVB男星移民3年现婚姻危机？目击老婆与加国嫩男对话 当场正面「对质」
影视圈
2026-03-09 09:00 HKT
伊朗局势｜特朗普指美国对伊朗的军事行动「几乎已完成」 希腊油轮载百万桶成功穿越霍尔木兹｜持续更新
01:27
伊朗局势｜特朗普指美国对伊朗的军事行动「几乎已完成」 希腊油轮载百万桶成功穿越霍尔木兹｜持续更新
即时国际
6小时前
4400万六合彩头奖得主卖楼 沽东涌映湾园三房 9年前Full Pay入市
楼市动向
18小时前
青衣屋邨酒楼黯然结业！街坊：最后一晚都系得3、4枱客 区议员透露舖位去向...
青衣屋邨酒楼黯然结业！街坊：最后一晚都系得3、4枱客 区议员透露舖位去向...
饮食
21小时前
星岛申诉王|月租7千引来「幽灵租客」 全屋堆满杂物 业主反被索偿6万元
05:02
星岛申诉王 | 月租7千引来「幽灵租客」 全屋堆满杂物 业主反被索偿6万元
申诉热话
5小时前