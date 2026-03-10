Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

私募市场陷困 高盛传推销「沽空企业贷款」 瞄准受AI威胁软件公司 犹如2008年翻版

商业创科
更新时间：12:07 2026-03-10 HKT
发布时间：12:07 2026-03-10 HKT

私募市场近期面临信心危机下，据英国《金融时报》引述消息透露，高盛（Goldman Sachs）正向对冲基金推销一种策略，透过复杂的交易方案让投资者「沽空」企业贷款而获利。据悉，这套策略主要瞄准近年被私募股权基金大举收购、但其商业模式正面临AI严重威胁的企业软件公司。此举甚至被形容为华尔街重演2008年熟悉的剧本，亦即在风险累积时，最大做市商率先为做空一方递上工具。

投资者无需直接持有贷款

报道指出，在2020年至2024年间，私募股权基金斥资数千亿美元收购企业软件制造商。然而，随着AI技术持续发展，这些公司的业务模式受到挑战。

消息透露，高盛银行家以非正式方式向客户推销一种名为「总收益互换」（Total Return Swaps）的复杂衍生产品。这类衍生工具允许投资者无需直接持有该笔贷款，若贷款价格下跌，投资者便可从中获利，变相实现「沽空」效果。

主动接触有意沽空对冲基金

据悉，高盛过去数周接获大量客户查询相关产品，并开始主动接触有意沽空科技公司贷款价格的对冲基金。虽然过去亦有部分对冲基金利用该策略沽空贷款，但不少基金向《金融时报》表示，难以找到愿意承担此类风险的交易对手。

一名投资组合经理直言，券商试图协助并与对冲基金合作沽空贷款的讨论，是其职业生涯中所见过最多的。

对于上述传闻，高盛发言人回应，作为庄家，会持续与客户沟通，协助其执行所需的交易策略。在各种市场环境及资产类别中，这都是每天发生的事。消息亦补充，高盛目前尚未实际执行任何此类交易。

相关文章：私募市场面临08年后最大信心危机 Blue Owl禁提款爆恐慌 AI颠覆软件业成导火线

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
汇丰180万客户仍持「红簿仔」 推现金奖鼓励过渡数码化 送999.9足金存折纪念品
汇丰180万客户仍持「红簿仔」 推现金奖鼓励过渡数码化 送999.9足金存折纪念品
商业创科
22小时前
冯盈盈医生旧爱开专科诊所劲威水 另一港姐冠军惊喜到贺 钟文浩索妻颜值时刻在线
冯盈盈医生旧爱开专科诊所劲威水 另一港姐冠军惊喜到贺 钟文浩索妻颜值时刻在线
影视圈
2026-03-09 10:00 HKT
港人求平价内地电话卡 网民献计「$8养号」掀激辩：返深圳开卡定一卡两号好？｜Juicy叮
港人求平价内地电话卡 网民献计「$8养号」掀激辩：返深圳开卡定一卡两号好？｜Juicy叮
时事热话
23小时前
吊船遇狂风甩出洗窗工人 如「钟摆」来回猛撞外墙15分钟惨死｜有片
00:27
吊船遇狂风甩出洗窗工人 如「钟摆」来回猛撞外墙15分钟惨死｜有片
即时国际
3小时前
东张西望｜兽父认性侵14岁亲儿  网上发儿下体照引女「三人行」  梁敏巧闹市狂奔追淫狼
东张西望｜兽父认性侵14岁亲儿  网上发儿下体照引女「三人行」  梁敏巧闹市狂奔追淫狼
影视圈
13小时前
前TVB男星移民3年现婚姻危机？目击老婆与加国嫩男对话 当场正面「对质」
前TVB男星移民3年现婚姻危机？目击老婆与加国嫩男对话 当场正面「对质」
影视圈
2026-03-09 09:00 HKT
伊朗局势｜特朗普指美国对伊朗的军事行动「几乎已完成」 希腊油轮载百万桶成功穿越霍尔木兹｜持续更新
01:27
伊朗局势｜特朗普指美国对伊朗的军事行动「几乎已完成」 希腊油轮载百万桶成功穿越霍尔木兹｜持续更新
即时国际
6小时前
4400万六合彩头奖得主卖楼 沽东涌映湾园三房 9年前Full Pay入市
楼市动向
18小时前
青衣屋邨酒楼黯然结业！街坊：最后一晚都系得3、4枱客 区议员透露舖位去向...
青衣屋邨酒楼黯然结业！街坊：最后一晚都系得3、4枱客 区议员透露舖位去向...
饮食
21小时前
星岛申诉王|月租7千引来「幽灵租客」 全屋堆满杂物 业主反被索偿6万元
05:02
星岛申诉王 | 月租7千引来「幽灵租客」 全屋堆满杂物 业主反被索偿6万元
申诉热话
5小时前