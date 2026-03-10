私募市场陷困 高盛传推销「沽空企业贷款」 瞄准受AI威胁软件公司 犹如2008年翻版

私募市场近期面临信心危机下，据英国《金融时报》引述消息透露，高盛（Goldman Sachs）正向对冲基金推销一种策略，透过复杂的交易方案让投资者「沽空」企业贷款而获利。据悉，这套策略主要瞄准近年被私募股权基金大举收购、但其商业模式正面临AI严重威胁的企业软件公司。此举甚至被形容为华尔街重演2008年熟悉的剧本，亦即在风险累积时，最大做市商率先为做空一方递上工具。

投资者无需直接持有贷款

报道指出，在2020年至2024年间，私募股权基金斥资数千亿美元收购企业软件制造商。然而，随着AI技术持续发展，这些公司的业务模式受到挑战。

消息透露，高盛银行家以非正式方式向客户推销一种名为「总收益互换」（Total Return Swaps）的复杂衍生产品。这类衍生工具允许投资者无需直接持有该笔贷款，若贷款价格下跌，投资者便可从中获利，变相实现「沽空」效果。

主动接触有意沽空对冲基金

据悉，高盛过去数周接获大量客户查询相关产品，并开始主动接触有意沽空科技公司贷款价格的对冲基金。虽然过去亦有部分对冲基金利用该策略沽空贷款，但不少基金向《金融时报》表示，难以找到愿意承担此类风险的交易对手。

一名投资组合经理直言，券商试图协助并与对冲基金合作沽空贷款的讨论，是其职业生涯中所见过最多的。

对于上述传闻，高盛发言人回应，作为庄家，会持续与客户沟通，协助其执行所需的交易策略。在各种市场环境及资产类别中，这都是每天发生的事。消息亦补充，高盛目前尚未实际执行任何此类交易。

