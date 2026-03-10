苹果据报推迟发布智能家居设备 等待新版Siri数字助理研发完成

据彭博引述消息报道，苹果公司在人工智能领域的困境正影响其产品规划，并将一款筹备已久的智能家居显示设备推迟至今年稍后时间发布。该款代号为J490的产品最初计划于2025年春季发布，但因公司要完成新版Siri数字助理的研发工作而被推迟，而Siri将是该设备介面的核心组成部分。

苹果需在AI领域迎头赶上

报道指出，苹果曾计划在本月发布上述设备，并寄望于新版Siri能够准备就绪，但由于Siri再次延期，公司如今需再次推迟产品发布。报道又指，这一困境凸显出苹果需在AI领域迎头赶上，因Siri处于公司AI战略核心位置，未来诸多产品都将依赖这项技术，但苹果已推迟了许多承诺已久的功能，其中一些功能甚至近两年前已向消费者展示。

同时，这也导致苹果软件与硬件规划之间出现脱节。事实上，这款智能显示设备本身几个月前就已完成，但公司目前计划在9月前后发布，预计新版Siri届时将最终完成开发。

亮点是一套面部识别系统

据称，这款显示设备外形类似一部方形iPad，可固定在半球形扬声器底座上，也可安装在墙面支架上，以成为家庭的AI中央控制中心，用户介面采用一组圆形应用图标，排列方式与Apple Watch的主萤幕类似。至于亮点是一套面部识别系统，能在用户靠近时识别身份，以至展示个性化内容，例如用户的日程安排、提醒事项、笔记、音乐和新闻偏好等。

此外，苹果亦正在开发一系列AI新产品，包括一款吊坠式、配备摄像头的AirPods，以及智能眼镜，并计划在新版Siri推出之后发布。

