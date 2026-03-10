花旗料美伊冲突下香港处有利位置 有望吸纳中东资本及人才

随着美伊战争持续，多个亚洲富豪家族正重新评估其在杜拜的投资风险。据彭博引述多名私人财富顾问指出，客户纷纷要求推迟搬迁计划，甚至考虑减少在杜拜投资。香港家族办公室JMS Group负责人Felix Lai亦指，近期刚为15名客户安排私人飞机从阿曼撤往香港，费用高达30万美元（约234万港元），他直言客户们「根本不在乎价格，只想离开」。分析指出，中东动荡局势有望吸纳资金流入，推动本港楼市需求及资本市场发展。

香港会迎来部分中东避险资金

中大刘佐德全球经济及金融研究所常务所长庄太量表示，战事带来的风险让部分避险资金寻求全球配置，英国、瑞士、美国及香港均是其潜在选择，相信香港会迎来一部分中东避险资金，仅具体规模暂难判断。他指出，香港可通过增加长期债券发行、吸引更多内地及国际机构来港发债，提升债市规模与活跃度，亦可加快发展绿色金融产品，融合伊斯兰与绿色属性的伊斯兰绿色债券，进一步配合中东资金的去向。

花旗亦发表报告，指地缘政治不稳定或将促使投资者重新评估其资产配置，推动潜在的资金轮动至新加坡和香港等中立的亚洲金融中心，香港或可吸纳部分中东资本与人才。该行指出，鉴于新加坡自2024年起推出了加强版反洗钱框架、中国对美伊冲突持相对谨慎的态度，以及香港税率较低，相信香港处于有利位置，有望吸纳部分资金流入，资本及人才流入香港将可提升住宅及写字楼的需求。

相关文章：亚洲富豪据报推迟搬迁及投资杜拜 资金撤回港星 「有客户斥资200万私人飞机飞香港」