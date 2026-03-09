Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

富邦香港去年纯利大增52%

更新时间：22:03 2026-03-09 HKT
发布时间：22:03 2026-03-09 HKT

富邦香港公布，去年全年净溢利13.76亿元，按年增长52%，主要受惠营运收入上升及减值亏损显著减少。

年内，受平均生息资产增长17%所带动，净利息收入上升12%至28.94亿元。平均债务证券投资及贷款组合分别上升18%及11%，而客户存款均额则升22%。由于息率下行，导致资产于重新定价时收益率承压，净息差收窄7个基点，由1.84%下调至1.77%。

非利息收入上升13%至4.25亿元。保险业务收入、金融行销业务净收益及信贷业务手续费收入分别录得 33%、31%及25%的强劲增长。然而，部分增长被对冲工具按市值计价所产生的亏损抵销。

减值亏损总额大减44%至3.21亿元，主要反映资产质素有所改善，受惠于该行策略性地专注维持较高信贷质素的风险承担，于去年底计及商业票据和银行同业贷款的减值贷款比率为0.74%，减值贷款覆盖率则为 81.0%。

营运支出总计为13.97亿元，上升9%，主要是由于雇员成本上升及资讯科技相关开支增加。
 

