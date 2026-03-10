OpenClaw龙虾潮预示数字员工时代 股市也掀炒风 惟专家警告风险「过多授权可被随意碌卡」

近日一款名为「OpenClaw」（内地称龙虾）的开源AI智能软件在内地掀起热潮，连腾讯（700）创办人马化腾也直言「没有想到会这么火」，甚至刺激多只相关概念股炒上，其中MiniMax（100）周一便逆市急升近24%至997元。然而，本地AI专家接受《星岛头条》访问时指出，尽管前景广阔，但这类先进AI智能体现阶段应用门槛较高，并面临高昂成本与安全风险的挑战，距离大规模普及尚有一段长路。

现象级应用诞生 科企争相「养龙虾」

由现时已获OpenAI招揽的开发者Peter Steinberger所创建的OpenClaw，能透过自然语言指令，自动化执行横跨多个应用程式的繁琐任务，仅3周便在GitHub超越虚拟机器Linux的30年下载量，成为史上最受欢迎的基础软件项目。

内地云端巨头为抢占AI落地的先机，纷纷下场「抢客」，其中阿里巴巴（9988）旗下阿里云、百度（9888）旗下百度智能云已相继推出「一键部署」服务，美团（3690）亦联合联想百应推出「远程部署」服务。根据阿里云官网显示，「基于OpenClaw与阿里云百炼大模型平台，通过4步快速部署，就可以通过钉钉等聊天工具让AI员工干活」。

此外，腾讯（700）更为积极，不仅在深圳为逾千名用户免费线下安装，其云端上的「养虾人」规模更已突破10万大关。据悉，腾讯正秘密内测名为「QClaw」的本地一键启动包，进一步降低普通用户的安装门槛，并支援月之暗面（Kimi）及MiniMax等国产模型。

国产大模型亮眼 MiniMax获大摩唱好

其中，MiniMax凭借推出云端AI助手「MaxClaw」，实现手机与网页端多端协同，商业化势头强劲。大摩报告指，MiniMax年化经常性收入（ARR）仅用两个月便飙升50%至1.5亿美元，给予「增持」评级及目标价990元。该股周一单日最高曾升逾24%至1,000元，收市则报997元。

事实上，在最新专门针对OpenClaw的基准测试PinchBench中，国产大模型表现亮眼。除了夺冠的Google Gemini，内地AI独角兽MiniMax M2.1及月之暗面Kimi K2.5分别以93.6%及93.4%的成功率包揽第二、三名，击败Claude及GPT-4o等知名海外大模型。

值得注意的是，MiniMax同日宣布推出全新Voice Maker语音模型和Music Maker音乐模型两大技能。基于MiniMax Speech2.8语音技术和Music 2.5+音乐模型的深度封装，用户通过OpenClaw平台或MiniMax旗下MaxClaw即可让AI助手拥有定制音色、多语种配音能力，甚至可以创作完整歌曲及人声哼唱demo。

OpenClaw，能透过自然语言指令，自动化执行横跨多个应用程式的繁琐任务。

高门槛高成本 不适合普通用户

对于市场的火热，本地AI专家、DotAI联合创办人杨广泽认为，OpenClaw预示AI将从「工具」演变为「数字员工」，他形容其核心技术是一种可供AI学习的「标准作业流程（SOP）」。另外，SOP是指在有限时间与资源内，为了执行复杂的事务而设计的内部程序。 但杨广泽直言， OpenClaw不适合普通用户使用，一个核心原因在于它极度依赖用户提供清晰、结构化且成熟的SOP。普通用户期望OpenClaw能「理解意图」，但它现阶段需要用户明确「定义流程」。

至于设计、测试并优化一个滴水不漏的SOP，本身是一项高技术门槛的工作，如果SOP不够完善，在执行过程中很容易出错，而每一次错误的尝试都可能意味API费用的浪费。

由于OpenClaw的运行，需要持续调用云端大模型API并消耗大量Token。杨广泽分析，「OpenClaw运作极度依赖呼叫如Gemini等模型的API，而这些服务是按量收费的，每一个看似简单的动作，背后都可能触发多次API Call，例如处理1万张照片的任务费用可能高达数千元，直接支付给API供应商，这对普通用户来说是一笔难以预估且不菲的开销。」

香港无线科技商会主席李劲华亦解释，OpenClaw本质上只是「玩具」，难以取代任何现有工具或应用。李劲华更透露，他仅玩数周已花费数千元，因每次调用工具及API均产生费用，远超一般AI月费计划。若追求高逻辑推理能力，更需选用昂贵模型。

安全隐忧大 一旦被骇将资料尽失

此外，OpenClaw还伴随严峻的安全隐忧。杨广泽指出，用户必须授予OpenClaw极高权限，一旦系统被骇，所有授权的敏感资料和资产都将面临巨大风险，「但如果不授予权限，它甚么都做不了」。李劲华亦指，赋予AI过多权限的风险极高，早前Meta保安高层的电邮便被OpenClaw误删。他认为，现时OpenClaw不够聪明，加上缺乏安全规范，企业不宜贸然采用。他更直言，随着各大厂商推出自家版本，这款免费开源产品或很快被淘汰，仅作为迈向有意识AI的实验性一步。

圣方济各大学创业培育中心副总监叶文瀚提醒，公众需高度警惕其使用安全，切勿贸然将相关程式安装在个人手机、电脑等主机设备中。他指出，相关工具虽功能强大，但潜在风险颇高，普通使用者缺乏安全指令设置意识，若直接授权主机使用，容易导致银行App、邮箱密码等个人信息泄露，甚至出现信用卡被随意消费的情况。美国使用者多单独购机体验，便是出于风险防范考量。他建议，用户可选用每月仅需二、三十元的VPS云端虚拟伺服器，作为独立操作环境，仅授权特定功能使用，并设定明确指令框架与安全指引，实现风险隔离。

未来「数字员工」势现工作流程

谈及OpenClaw的未来，杨广泽认为，趋势将是由专业公司提供「产品化」的AI智能体员工，而非让用户自行配置，「未来普通企业会直接『聘请』由专业服务商提供的『数字员工』。」他表示，这些「数字员工」将深度整合到企业的工作流程中，例如直接加入公司WhatsApp群组或参与 Zoom会议，而最重要的是由服务商来承担安全与权限管理的责任，彻底解决个人用户的安全顾虑。