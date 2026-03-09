八达通续豁免的士手续费迎4月新例 4.2万司机已注册 按年增四成

八达通宣布，为全力协助的士业界数码转型，及配合4月1日起要求所有的士必须提供电子支付的新法例，将继续豁免的士司机使用商用版八达通App的手续费。目前，全港已有超过42,000名的士司机注册「商用版八达通App」或配备八达通流动收款机，按年增长逾四成。

八达通表示，自2026年起，平均每月新增2,000名的士司机开设商用版八达通账户，自3月1日起，业界对4月1日实施的新法例反应正面，注册数目显著加速。单计3月首一星期，已有超过1,200名司机完成登记开户。此外，为协助司机熟习操作，八达通配合运输署设立的服务站，至今已吸引超过500名司机报名申请八达通商用版八达通App。

收款可直接增值八达通 交易金额较初期升3.3倍

此外，除了将收款转账至的士司机的银行户口，自2024年7月起，的士司机商户亦可选择将收款增值至八达通。此增值功能推出后，每月平均增值交易金额较服务推出初期上升3.3倍，每日平均增值八达通的次数，增幅亦逾3倍。

八达通亦称，为进一步支援的士司机适应电子支付操作，将配合运输署举办的专属服务站。由3月7日至4月4日期间，将每日派员驻守三个指定停车场服务站，为司机提供注册开户及使用教学支援。司机只需准备香港身份证、的士司机证及银行户口证明，即可于约15分钟内完成申请手续。

