Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

瑞士百达料战事对华影响非想像中大 油价上升或有利改善通缩

商业创科
更新时间：16:33 2026-03-09 HKT
发布时间：16:33 2026-03-09 HKT

近来石油价格波动，瑞士百达资产管理新兴市场企业债联席主管兼大中华区固定收益主管杨孝强表示，虽然霍尔木兹海峡占中国的石油进口约3至4成，但中国可增加来自俄罗斯或拉美的石油进口，故战争对中国石油供应和需求的影响没有想像中般大。市场共识认为，如果油价增长一成，对中国的通胀影响可能有1%。此对中国来说，未必是一个坏事，基于目前中国有一个轻微通缩忧虑，又预期通缩短期内会改善。

未见大规模资金流入中国债市

他续指，整体来说，该行认为是次的地缘政治纷争，相比其他国家来说，对中国的影响相对较细，暂时亦未见有一个很大规模的资金流入中国债券市场。不过，由去年至今，一直有资金流入新兴市场的债市，因为去美元化、忧虑美国的政治风险。事实上，全球正进行大规模分散投资的动作，又指中国债券的波动性很低，与全球资产的相关性很低，正是现时环境中，国际投资者极度需要的投资产品。

油价难长期高企 看好中国股市

瑞士百达资产管理中国股票高级投资经理潘健辉补充，油价短期可能会继续超调（overshoot），但预期中长期难以维持于高位。短期全球去风险会对股票市场带来负面影响，但中国股市的基本面更影响其中长期走势。他指出，看好中国股票市场，因为自美国减息周期开始，更多资金流入新兴市场或中国市场，而相比其他新兴市场，中国股票的每股盈利修复幅度更好，另中国股票的估值水平不高。

两会增长目标「进可攻、退可守」

今年中国两会方面，杨孝强表示中国将今年经济增长定为4.5%至5%，为过去7年间未曾有一个区间增长目标。该行认为，此为灵活的策略，「进可攻、退可守」，标志中国政府已放弃盲目追随一个数字的经济模式，可能会较为侧重在有质量的增长。

两会又指，要推动物价合理回升，或价格总水平由负转正，反映中国希望物价可稳定下来，令通缩的空间减少。地产方面主要著墨于稳定房地产市场，以及去风险、控制风险，另有一个新的概念就是控增量，即是除了保交付外，控制供应和需求，令供应不要再失衡或库存量更加受控。

潘健辉指出，由于是次两会没有很多增量的资讯，以及没有带来太多惊喜，故认为两会对股票市场不会带来有一些新的影响。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
前TVB男星移民3年现婚姻危机？目击老婆与加国嫩男对话 当场正面「对质」
前TVB男星移民3年现婚姻危机？目击老婆与加国嫩男对话 当场正面「对质」
影视圈
8小时前
吐露港公路九巴75X撞栏 疑车长「晕一晕」 全车乘客被困求救
吐露港公路九巴75X撞栏 疑车长「晕一晕」 全车乘客被困求救
突发
6小时前
油价．伊朗局势︱汽油升至$32.39/L 李耀培料本周中后期库存用完：油价或即时急升 倡政府派油券纾困
03:05
油价．伊朗局势︱汽油升至$32.39/L 李耀培料本周中后期库存用完：油价或即时急升 倡减油税、派油券纾困
社会
5小时前
佐敦街头婆婆求助揿密码 港女机警识破街头骗局 网民惊呼：差啲中招｜Juicy叮
佐敦街头婆婆求助揿密码 港女机警识破街头骗局 网民惊呼：差啲中招｜Juicy叮
时事热话
2026-03-08 12:59 HKT
冯盈盈医生旧爱开专科诊所劲威水 另一港姐冠军惊喜到贺 钟文浩索妻颜值时刻在线
冯盈盈医生旧爱开专科诊所劲威水 另一港姐冠军惊喜到贺 钟文浩索妻颜值时刻在线
影视圈
7小时前
回乡证网上预约申请/续期懒人包！深圳续领都得 符合4条件即优先办理 相片要求/快证/临时通行证一览
回乡证网上预约申请/续期懒人包！深圳续领都得 符合4条件即优先办理 相片要求/快证/临时通行证一览
生活百科
2026-03-08 10:30 HKT
损失$385亿︱公安查处全球最大盗版漫画网站经营者 日漫业界举报
损失$385亿︱公安查处全球最大盗版漫画网站经营者 日漫业界举报
即时中国
22小时前
前TVB男星叹香港月入5万难养家 娶嫩妻北上定居呻港人身份麻烦 安排妻儿拎香港ID言行矛盾
前TVB男星叹香港月入5万难养家 娶嫩妻北上定居呻港人身份麻烦 安排妻儿拎香港ID言行矛盾
影视圈
2026-03-08 16:30 HKT
深圳湾口岸︱背囊汉过关被截 超额带10万人民币和2.5万美元离境
深圳湾口岸︱背囊汉过关被截 超额带10万人民币和2.5万美元离境
即时中国
2026-03-08 13:15 HKT
黄国英明言股市「牛熊交织」 冇脑买M7时代已过 精挑3大主题14只股｜百万仓
黄国英明言股市「牛熊交织」 冇脑买M7时代已过 精挑3大主题14只股｜百万仓
投资理财
11小时前