瑞士百达料战事对华影响非想像中大 油价上升或有利改善通缩

近来石油价格波动，瑞士百达资产管理新兴市场企业债联席主管兼大中华区固定收益主管杨孝强表示，虽然霍尔木兹海峡占中国的石油进口约3至4成，但中国可增加来自俄罗斯或拉美的石油进口，故战争对中国石油供应和需求的影响没有想像中般大。市场共识认为，如果油价增长一成，对中国的通胀影响可能有1%。此对中国来说，未必是一个坏事，基于目前中国有一个轻微通缩忧虑，又预期通缩短期内会改善。

未见大规模资金流入中国债市

他续指，整体来说，该行认为是次的地缘政治纷争，相比其他国家来说，对中国的影响相对较细，暂时亦未见有一个很大规模的资金流入中国债券市场。不过，由去年至今，一直有资金流入新兴市场的债市，因为去美元化、忧虑美国的政治风险。事实上，全球正进行大规模分散投资的动作，又指中国债券的波动性很低，与全球资产的相关性很低，正是现时环境中，国际投资者极度需要的投资产品。

油价难长期高企 看好中国股市

瑞士百达资产管理中国股票高级投资经理潘健辉补充，油价短期可能会继续超调（overshoot），但预期中长期难以维持于高位。短期全球去风险会对股票市场带来负面影响，但中国股市的基本面更影响其中长期走势。他指出，看好中国股票市场，因为自美国减息周期开始，更多资金流入新兴市场或中国市场，而相比其他新兴市场，中国股票的每股盈利修复幅度更好，另中国股票的估值水平不高。

两会增长目标「进可攻、退可守」

今年中国两会方面，杨孝强表示中国将今年经济增长定为4.5%至5%，为过去7年间未曾有一个区间增长目标。该行认为，此为灵活的策略，「进可攻、退可守」，标志中国政府已放弃盲目追随一个数字的经济模式，可能会较为侧重在有质量的增长。

两会又指，要推动物价合理回升，或价格总水平由负转正，反映中国希望物价可稳定下来，令通缩的空间减少。地产方面主要著墨于稳定房地产市场，以及去风险、控制风险，另有一个新的概念就是控增量，即是除了保交付外，控制供应和需求，令供应不要再失衡或库存量更加受控。

潘健辉指出，由于是次两会没有很多增量的资讯，以及没有带来太多惊喜，故认为两会对股票市场不会带来有一些新的影响。