亚洲富豪据报推迟搬迁及投资杜拜 资金撤回港星 「有客户斥资200万私人飞机飞香港」

随着美伊战争持续震撼中东，多个亚洲富豪家族正重新评估其在杜拜的投资风险。据彭博引述多名私人财富顾问指出，客户纷纷要求推迟搬迁计划，甚至考虑减少在杜拜投资；部分已身处杜拜的客户亦正制定应变方案，以防局势进一步恶化。

不少资金或撤回香港或新加坡

香港家族办公室Annum Capital行政总裁Nick Xiao指出，过去寻求税务优惠与投资机会而前往中东的亚洲投资者，正转趋观望，而且不少人可能将资金撤回香港或新加坡。

根据波士顿咨询公司估算，2024年阿联酋海外投资者的登记金额达7,000亿美元，单计杜拜的家族办公室已掌控资产逾1.2万亿美元，其中亚洲财富贡献显著。

杜拜财富顾问公司M/HQ管理合伙人Yann Mrazek亦表示，在阿联酋设立的2,270多家基金会中，约有四分之一由亚洲人拥有。杜拜国际商会资料则显示，2025年新落户的跨国公司中，来自亚洲的占比达到47%。

这场战争「无疑是一个警号」

报道提到，日本野村控股、新加坡星展银行与华侨银行相继扩大杜拜业务，以满足富裕阶层日益增长的需求，但这场战争正让这波热潮转向冷却。香港家族办公室JMS Group负责人Felix Lai表示，「这无疑是一个警号」，许多家庭或许需要重新考虑是否要带着家人和资金迁往中东。

他又透露，近期刚为15名客户安排私人飞机从阿曼撤往香港，费用高达30万美元（约234万港元）；不过，他直言客户们「根本不在乎价格，只想离开」。

此外，部份早年已迁往中东的投资者承认，战火声与导弹拦截场景远超原先预期，迫使他们重新考虑搬家计划。为巴基斯坦家族管理资金的Tamour Pervez表示，目前多项交易已押后，若战事持续，交易恐面临破裂。至于在港推动与中东联系的Ambassadors Club创办人Patrick Tsang亦认为，若冲突延长恐削弱杜拜吸引力，并导致外籍富豪外流。

不过，高端融资服务公司Enness Global行政总裁Islay Robinson表示，一些客户正谨慎减少中东投资，但亦有人视之为逢低吸纳良机。