腾讯据报参与派拉蒙收购华纳交易 涉数亿美元资金

据彭博引述消息报道，腾讯（700）计划向派拉蒙影业（Paramount Skydance Corp.）收购华纳兄弟探索公司（Warner Bros. Discovery Inc.）的交易注入数亿美元资金，以作为被动的财务投资者。不过，该交易仍有变数，腾讯最终亦可能决定不参与，而且整个收购过程或需时一段时间才能完成。

一度引起国安审查忧虑

报道指出，派拉蒙去年12月提出收购华纳兄弟的要约时，曾包括腾讯承诺出资10亿美元的股权投资，但由于华纳兄弟忧虑该笔来自中国公司的资金可能引发美国监管部门的国安审查，相关承诺其后撤回。其后派拉蒙修订出价后，华纳兄弟最终同意由David Ellison领导的1,100亿美元交易。

报道又指，华盛顿当局一直对中国资金持谨慎态度，曾导致TikTok美国业务被收购；另一方面，腾讯旗下芬兰游戏公司Supercell Oy本月亦曾表示，正配合美方针对其中国母公司数据处理的安全调查。

目前腾讯已持有派拉蒙的少数无投票权股份，并自2018年起对当时的Skydance Media进行策略性投资以来，参与了《魔鬼终结者：黑暗宿命》等影片的联合投资、行销及发行工作。

根据协议，派拉蒙收购华纳兄弟的资金来源包括由Ellison家族及RedBird Capital Partners提供的470亿美元股权，以及由美国银行、花旗集团及阿波罗全球管理公司承担的540亿美元债务融资。现有派拉蒙股东亦有机会参与配股，以最多32.5亿美元的B类股份参与新一轮融资。