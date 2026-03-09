施罗德称美股处牛市末期 吁减持股票增持现金

环球资本市场近期相当波动，施罗德投资股票首席投资总监Alex Tedder表示，该行对股市保持谨慎，因风险正显著上升，而美股处于牛市末期、美股七雄主导全球指数的回报，而人工智能（AI）交易正进入一个新阶段。该行建议投资者买入如医疗保健、能源和消费品行业等价值股或价值型基金，以对冲风险。并建议减持股票，以及增加现金持有量、股息收入、短期债券等可能是明智之举。

他指出，现时为美国股市历来第二长的牛市，长达约17年，而最长的牛市要追溯到1950年代，处于战后复苏期，当时牛市持续20或21年，又强调牛市不会永远持续，最终会迎来回调，但未知是次回调的催化剂。

科企支出规模大无现金流 投资风险高

AI方面，他提及Facebook母企Meta、微软、亚马逊、Google母企Alphabet和甲骨文（Oracle）合共的2026年资本开支预算，已较去年11月多一倍。由此可见，其支出规模庞大，加上没有自由现金流，认为投资这些公司风险更高。另在标普500指数中，约7成的资本开支来自美股七雄。他以美国软件股为例，AI交易正进入一个新阶段，基于赢家和输家之间的差距更大，令市场更加分化，且对指数带来更大的影响；但公司对AI持非常乐观的看法。

他认为，如果外国投资者决定撤资，将其投资于本地市场或其他的非美国市场，将对美国市场产生重大影响。但他认为有危亦有机，并引用美国官方统计数据指，非美国投资者持有的美股和债券数量，较美国投资者多约两倍。

他指出，如局势升级，中东其他国家爆发战争，油价或涨至每桶100美元。

战事结束油价难大跌

即使伊朗战争迅速结束，他认为油价不会大幅下跌，因为很多能源公司从调整成本结构中，取得强劲的现金流，继而可以回报股东或投资新的勘探项目。并预计大量资金会流入勘探领域，他透露，其客户在伊朗战争爆发后，加快投资组合调动。