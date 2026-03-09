会财局拟引入强制可持续核证打击「漂绿」 市场普遍支持

为配合《香港可持续披露路线图》的发展，会财局正就引入强制性可持续核证监管框架进行市场咨询。自去年12月底启动咨询以来，已举办近20场宣讲会，接获41份意见书。初步结果显示，市场普遍支持本港推行强制核证，认为有助提升本港可持续汇报的可信度，是打击「漂绿」行为的重要举措。该局相信，市场会逐步调节，满足未来本港可持续披露的核证需求。

监管框架含五大建议

可持续核证监管框架主要包括五大建议（如表）会财局政策、注册及监督部总监江少春表示，市场回应整体正面，尤其认同分阶段实施的安排，既能配合企业或机构建立系统所需的时间，亦能回应投资者对尽早落实的期望。市场关注核证服务及报告提供者在人才培训和系统建设的准备情况；并指中小型上市公司虽反映需更多时间建立数据系统，但认为现咨询的整体安排是可行且切合市场需求。她举例说，假设大型股发行人和重要非上市金融机构预计由2028年起须进行可持续披露汇报，而首份强制核证报告最快于2030年提交，相关机构仍有几年时间做准备。

会财局行政总裁赖翠碧补充，今年1至2月期间，局方已举办逾20场宣讲会，吸引包括会计师、投资者及上市公司代表等逾5000名参与者，未来会继续举行相关活动。并指收集意见后，将进行分析并向政府提交报告，以商讨下一步行动。

多地采用有限核证模式

根据建议，取得独立核证的实体须分阶段进行有限核证。江少春解释，虽然部分投资者期望采用合理核证以获取更高可靠性的数据，惟其成本与资源投入相对较高。市场意见倾向于现阶段推行有限核证，而欧盟、澳洲等地亦同样采用有限核证模式。未来会因应市场发展及国际趋势，再考虑引入合理核证的时间表。咨询文件同时建议，由单一监管机构负责监管所有核证服务提供者。江少春指，最终安排仍有待政府进一步落实。

江少春指，目前本港约有56%核证服务由香港品质认证局等非会计师事务所提供。建议框架已将非会计师事务所纳入合资格服务提供者范围，她相信，各大机构会逐步调节，以满足市场需求。