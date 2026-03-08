瑰丽酒店全球推16周全薪育婴假期 倘法定假期不足将补助差额

瑰丽酒店集团今日（8日）宣布推出全球育婴假期政策，为旗下企业办公室及营运物业的合资格员工提供16周全薪育婴假期福利，以体现集团在员工福祉、个人发展及职场平等方面的长期承诺，有关政策已于今年1月1日正式生效，适用于各职级合资格员工。

集团表示，该全球标准在各地法定育婴假期政策基础上作补充，如当地法定带薪育婴假期少于16周，集团将补助差额，确保合资格员工可享有至少16周100%基本薪酬的带薪育婴假期；如当地法定福利高于集团育婴

假期标准时，则按照当地法例执行。

涵盖生育及领养等育婴方式

瑰丽酒店集团首席行政总裁郑志雯表示，酒店业是一个以人为本的行业，新政策体现了集团将理念落实为行动的坚定承诺，支持员工在人生迈向为人父母的重要人生阶段，是推动职场公平文化与提升家庭福祉的重要措施，同时亦有助于增强企业的长远发展韧性。随著集团在全球持续拓展，在支持员工方面的标准也必须与时俱进、不断提升。

集团又提到，在当地法律允许的范围内，该政策适用于所有合资格员工，涵盖生育、领养及其他依法认可的育婴方式。

