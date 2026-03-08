Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

瑰丽酒店全球推16周全薪育婴假期 倘法定假期不足将补助差额

商业创科
更新时间：11:04 2026-03-08 HKT
发布时间：11:04 2026-03-08 HKT

瑰丽酒店集团今日（8日）宣布推出全球育婴假期政策，为旗下企业办公室及营运物业的合资格员工提供16周全薪育婴假期福利，以体现集团在员工福祉、个人发展及职场平等方面的长期承诺，有关政策已于今年1月1日正式生效，适用于各职级合资格员工。

集团表示，该全球标准在各地法定育婴假期政策基础上作补充，如当地法定带薪育婴假期少于16周，集团将补助差额，确保合资格员工可享有至少16周100%基本薪酬的带薪育婴假期；如当地法定福利高于集团育婴
假期标准时，则按照当地法例执行。

涵盖生育及领养等育婴方式

瑰丽酒店集团首席行政总裁郑志雯表示，酒店业是一个以人为本的行业，新政策体现了集团将理念落实为行动的坚定承诺，支持员工在人生迈向为人父母的重要人生阶段，是推动职场公平文化与提升家庭福祉的重要措施，同时亦有助于增强企业的长远发展韧性。随著集团在全球持续拓展，在支持员工方面的标准也必须与时俱进、不断提升。

集团又提到，在当地法律允许的范围内，该政策适用于所有合资格员工，涵盖生育、领养及其他依法认可的育婴方式。
 

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
扣税尾班车！ 打工仔3月底前做一步 即悭最多1万蚊税 积金易申请要预早
扣税尾班车！ 打工仔3月底前做一步 即悭最多1万蚊税 积金易申请要预早
投资理财
6小时前
TVB男星徐荣肝脏出事属「严重」程度 老婆曾提点面色差：我又唔肥又有运动都中？
TVB男星徐荣肝脏出事属「严重」程度 老婆曾提点面色差：我又唔肥又有运动都中？
影视圈
19小时前
TVB笋盘小生认爱！高调公开女友靓相获圈中好友祝福 近年屡演大热剧受力捧
TVB笋盘小生认爱！高调公开女友靓相获圈中好友祝福 近年屡演大热剧受力捧
影视圈
23小时前
元朗斩妻堕楼│男事主为餐厅东主 疑工作压力突失常挥刀伤妻
01:29
元朗斩妻堕楼│男事主为餐厅东主 疑工作压力突失常挥刀伤妻
突发
19小时前
奇案解密︱伦敦中国女硕士生疑遭传染性病 「姊弟恋」美男友杀人反称对方洁癖
奇案解密︱伦敦中国女硕士生疑遭传染性病 「姊弟恋」美男友杀人反称对方洁癖
奇闻趣事
4小时前
61岁前TVB艺人自揭娶细21岁内地妻「冇楼冇礼金」 力赞内地生活优质 但儿子香港出世
前TVB男星呻香港月入5万难养家 娶嫩妻北上定居呻港人身份麻烦 安排妻儿拎香港ID言行矛盾
影视圈
3小时前
六合彩｜连续四期无人中 头奖一注独中有机会赢3600万
$3600万六合彩｜头奖1.5注中 即刻入嚟对冧巴！
社会
14小时前
特朗普：除非伊朗无条件投降，否则不会达成任何协议。
01:55
伊朗局势｜伊朗拒绝无条件投降 特朗普：伊朗今将遭猛烈重击｜持续更新
即时国际
15小时前
点心放题2026｜23大连锁酒楼/酒店/中菜厅优惠！$88起任点任食虾饺/烧卖/片皮鸭 入座送鲍鱼/乳鸽
点心放题2026｜23大连锁酒楼/酒店/中菜厅优惠！$88起任点任食虾饺/烧卖/片皮鸭 入座送鲍鱼/乳鸽
饮食
23小时前
「M巾党」港铁筲箕湾站出没 怪汉扯袋图拉走好心女学生 网民爆恶行：呃入女厕后续更狂｜Juicy叮
「M巾党」港铁筲箕湾站出没 怪汉扯袋图拉走好心女学生 网民爆恶行：呃入女厕后续更狂｜Juicy叮
时事热话
2026-03-07 11:58 HKT