SpaceX军事战略角色提升 提供乌克兰、伊朗战区网络服务 拟年内上市 势创天价史上最高估值

美国首富马斯克（Elon Musk）正推动太空探索公司SpaceX今年上市，估值或达1.75万亿美元（约13.65万亿港元），将是史上最大规模新股。SpaceX坐拥低成本火箭发射技术，在地球轨道部署逾1.1万颗人造卫星形成「星链」网络，重新激发太空竞赛的投资情绪，在近日伊朗战事更发挥军工股定位。分析师拆解SpaceX独特的业务模式，直言如接受「马斯克放大波动性」，数年内其天价估值将变得合理。

关于SpaceX的上市消息近期不绝于耳，据报其将于本月提交上市申请，预计年内正式上市，或集资500亿美元，令估值推高至1.5万亿美元。另一边厢，SpaceX更传出与马斯克旗下人工智能企业xAI合并，组成巨无霸企业，进一步推升估值至1.75万亿美元，届时将与Tesla双双跻身美股十大市值榜。

有外电引述SpaceX的财务资料显示，去年SpaceX收入规模已达150亿至160亿美元，更录得约80亿美元利润，当中主要靠卫星网络系统「星链」（Starlink）赚钱，占收入比重多达80%。

技术倘延误 股价恐波动30%

事实上，有关估值相当进取，1.5万亿美元相等于SpaceX的市销率（PS）达100倍，比现时标指成分股最高77倍PS的Palantir还要高。但金融数据平台PitchBook推算，SpaceX在2040年的收入将达到1500亿美元，即较去年收入水平增长10倍，令未来PS则降至12倍。

PitchBook高级分析师Franco Granda指出，围绕SpaceX估值的讨论，最终将取决于投资者是否愿意赋予「平台溢价」，并指Starlink的用户增长、发射火箭优势，以及直连流动网络的服务，将多个因素结合起来，在公开市场属独一无二。但他提醒，投资者应为「马斯克放大波动性」做好准备，任何关键技术延误，均有可能导致股价波动20%至30%。

可回收火箭成本低筑护城河

SpaceX一直是马斯克探索外太空的旗舰，日前他在社交平台上，亲自认可一则留言指，SpaceX资金用于「星舰」项目、月球、火星殖民，以及地球轨道「戴森球」数据中心计划，并称「不只是上市公司，而是文明向外扩展。」这间公司成立的最初愿景，是实现火星殖民，为此三大业务应运而生，包括Starlink网络、火箭发射及载人登陆系统。

分析师指出，SpaceX的可回收火箭，达到平均每次发射仅2700万美元的极致成本，与行业平均逾亿美元相比，构建了坚固的商业护城河。

仅「星链」实现商业模式

另外，分析提到，Starlink已完成从单一卫星建立网络，其收入占整体约70%，成为「现金牛」，同时SpaceX累计获得数十亿美元政府军事与太空运输合约，支持其他业务发展，推动估值憧憬。

Starlink是SpaceX目前唯一实现商业模式的业务，主要用作卫星通讯系统，为全球提供高速、低延迟互联网服务，上月官方宣布活跃用户已突破1000万名。至今SpaceX已发射超过1.14万颗低轨卫星，营运卫星亦达到约9400颗。

军事战略角色亦推升估值

在近年地缘政治危机中，SpaceX亦是凭Starlink的全球网络覆盖，于乌克兰、伊朗等中断网络地区提供上网服务，其军事战略角色成为不断推升估值的主要因素之一。

