Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

长和旗下港口公司向巴拿马政府索赔至少20亿美元 要求即时归还保密文件

商业创科
更新时间：12:19 2026-03-07 HKT
发布时间：12:19 2026-03-07 HKT

长和旗下巴拿马港口公司，已就巴拿马政府非法接管巴尔博亚港和克里斯托瓦尔港两个货柜码头一事，对该国政府启动国际仲裁，索偿至少20亿美元。

据巴拿马港口公司的声明，该公司已根据国际商会仲裁规则启动国际仲裁。该公司指巴拿马政府在新闻言论中对20亿美元的索偿金额作出失实陈述。

要求即时取回及归还文件及资料

该公司就巴拿马政府2月23日的行政法令提出法律追索权。该法令命令强行接管公司所有资产及专有且受法律保护的文件及资料。该公司要求即时取回及归还相关文件及资料。

长和亦根据双边投资条约，就其早前发出的争议通知提交补充资料，指出巴拿马政府拒绝进一步磋商，在欠缺透明度的情况下实施强行接管。

寸步不让 非寻求象征性补偿

声明表示，巴拿马港口公司与长和将寸步不让，亦非仅寻求象征性补偿，而是就巴拿马政府之严重违约及反投资者⾏为，全数追索其应得之⼀切权益。巴拿马港口公司与⻑和永久保留对巴拿马政府、其代理人及任何第三方⾏使所有法律权利及追索权。 


 

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
元朗男子斩妻后纵火焚宅堕楼 昏迷送院
01:01
元朗男子斩妻后纵火焚宅堕楼 昏迷送院
突发
2小时前
《九龙城寨》续集弃用木村拓哉 中日关系紧张波及香港影坛 吴彦祖加盟恶斗古天乐郭富城丨独家
《九龙城寨》续集弃用木村拓哉 中日关系紧张波及香港影坛 吴彦祖加盟恶斗古天乐郭富城丨独家
影视圈
16小时前
路透社
伊朗局势｜或爆世界大战？军事专家：一征兆与一战相似
即时国际
6小时前
「镇台之宝」罕谈患重度抑郁症暴瘦 日服十粒安眠药 崩溃向妻求救：拖住老婆一齐走都几幸福
「镇台之宝」罕谈患重度抑郁症暴瘦 日服十粒安眠药 崩溃向妻求救：拖住老婆一齐走都几幸福
影视圈
4小时前
中大仁医黄咏仪离世 生前捐奖学金回馈母校 黄母代女出席母校植树纪念
中大仁医黄咏仪离世 生前捐奖学金回馈母校 黄母代女出席母校植树纪念
医生教室
15小时前
上水旧校改建简约公屋获港人大赞 列3大优点 楼底高/空气好：住到死都制！
上水旧校改建简约公屋获港人大赞 列3大优点 楼底高/空气好：住到死都制！
生活百科
2026-03-05 14:59 HKT
东张西望｜内地男拒认骗婚反指戴绿帽  港女认屈前度做便宜老窦  急网上征婚：我冇做错
东张西望｜内地男拒认骗婚反指戴绿帽  港女认屈前度做便宜老窦  急网上征婚：我冇做错
影视圈
15小时前
马会行政总裁应家柏（右）代表马会于2024/25 年度公益金周年颁奖典礼上接受由公益金会长李林丽婵（左）颁赠的「公益慈善伙伴大奖」。
绕场一周｜公益慈善伙伴大奖
社会资讯
2026-03-05 11:15 HKT
前TVB移加主持容羡媛心血一夜清空 泪崩直播求救被老公嘲：返香港做《东张西望》啰
前TVB移加主持容羡媛心血一夜清空 泪崩直播求救被老公嘲：返香港做《东张西望》啰
影视圈
17小时前
湾仔银杏馆结业！专聘长者就业社企 有歌手驻场 网民不舍求开新分店
湾仔银杏馆结业！专聘长者就业社企 有歌手驻场 网民不舍求开新分店
饮食
2026-03-06 12:26 HKT