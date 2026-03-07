长和旗下港口公司向巴拿马政府索赔至少20亿美元 要求即时归还保密文件

长和旗下巴拿马港口公司，已就巴拿马政府非法接管巴尔博亚港和克里斯托瓦尔港两个货柜码头一事，对该国政府启动国际仲裁，索偿至少20亿美元。

据巴拿马港口公司的声明，该公司已根据国际商会仲裁规则启动国际仲裁。该公司指巴拿马政府在新闻言论中对20亿美元的索偿金额作出失实陈述。

要求即时取回及归还文件及资料

该公司就巴拿马政府2月23日的行政法令提出法律追索权。该法令命令强行接管公司所有资产及专有且受法律保护的文件及资料。该公司要求即时取回及归还相关文件及资料。

长和亦根据双边投资条约，就其早前发出的争议通知提交补充资料，指出巴拿马政府拒绝进一步磋商，在欠缺透明度的情况下实施强行接管。

寸步不让 非寻求象征性补偿

声明表示，巴拿马港口公司与长和将寸步不让，亦非仅寻求象征性补偿，而是就巴拿马政府之严重违约及反投资者⾏为，全数追索其应得之⼀切权益。巴拿马港口公司与⻑和永久保留对巴拿马政府、其代理人及任何第三方⾏使所有法律权利及追索权。



