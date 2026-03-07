甲骨文及OpenAI传终止扩建旗舰数据中心 据报Meta考虑接手

据彭博报道，甲骨文和OpenAI已取消在德克萨斯州扩建一座旗舰人工智能(AI)数据中心的计划，早前的磋商因融资问题及OpenAI不断变化的需求而拖延不决。报道引述知情人士指，谈判破裂为Meta介入创造了机会，Meta考虑从开发商Crusoe手中租赁该拟扩建的场地，而英伟达正协助促成Meta与Crusoe之间的洽谈。

英伟达介入 确保采用其产品

Crusoe在德克萨斯州阿比林开发的园区属于备受关注的星际之门（Stargate）项目的一部分。该项目去年由美国总统特朗普在白宫宣布。知情人士称，尽管占地1,000英亩的园区仍在建设中，且部分设施已投入运营，但甲骨文和OpenAI已决定不再推进租赁大规模扩建部分的暂定计划。

甲骨文与OpenAI在该园区使用英伟达的AI半导体。知情人士称，由于Crusoe正在寻找租户，英伟达已介入以确保扩建后的数据中心继续采用其产品，而非竞争对手AMD的晶片。知情人士称，英伟达已向Crusoe支付1.5亿美元保证金，并开始协助争取Meta成为扩建项目的租户。

甲骨文去年7月同意为OpenAI开发4.5吉瓦的数据中心容量。该协议仍在推进中，双方还宣布了其他地点的多个项目，例如位于底特律附近、由Related Digital拥有的项目。

传商议增数据中心容量至2吉瓦

知情人士称，自2025年年中以来，甲骨文、Crusoe和OpenAI一直在讨论将阿比林数据中心容量从1.2吉瓦扩至约2.0吉瓦。1吉瓦相当于一座核反应堆的发电能力，可在同一时点为约75万户家庭供电。知情人士又表示，谈判旷日持久，且因融资问题及OpenAI需求预测频繁变化而更加复杂，最终破裂。

此外，甲骨文和Crusoe之间的关系还因园区的可靠性问题而受压。知情人士称，今年早些时候，因冬季天气影响部分液冷设备，数据中心建筑曾停运数日。

不过，知情人士表示，Meta与Crusoe围绕阿比林扩建项目的谈判仍在进行中，且可能存在变数。Meta目前正在路易斯安那州和印第安纳州建设多个大型数据中心。上月，Meta达成协议，将部署规模6吉瓦的AMD设备。

