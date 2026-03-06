Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

AI同事升职记：问答只是开始 让Copilot的答案延伸到主动执行｜李颍渝

商业创科
更新时间：17:37 2026-03-06 HKT
发布时间：17:37 2026-03-06 HKT

在这段时间中，我们一直观察Copilot在职场上的角色转变。从最初协助搜集资料、整理文件、生成封面设计、起草企划，到能直接在Office里修改内容。从「问答式工具」演变成可靠的助手，这些能力已经成为我们对 Copilot 的基本认知。

然而，若以职场架构来看，这个阶段的Copilot其实仍属于「AI 助理」。但问答只是开始。真正的突破，在于它迎来「升职」的时刻：不再只回答问题，而是能够直接执行任务。

①助理阶段： 从「问答关系」开始整合判断

你可能已经习惯在打开电脑时先向AI同事询问：「帮我看看今天有什么要处理？」在助理阶段的 Copilot能在数秒内整合散落在邮件、Teams对话及文件里的资讯，重新整理工作脉络。像一位永不疲倦的研究员，它吸收资料、比对事实、总结重点，并提炼出具体洞察。然而，此阶段的职能仍停留在资讯层面，并未真正「介入」业务流程。

② 升职为「专员」：获得系统操作权限，开始采取行动

真正的故事，从Copilot 能够「动手做事」的那一刻开始。这项能力来自它的关键元素：Tools（工具）。按照你的需求可以从不同连接器里面找到各种可以直接添加给Copilot的「工具组件」; 例如Office连接器下面会找到「读取 Excel」的工具，CRM连接器下面会找到「更新资料库」的工具等等。

过往的Copilot擅长理解与推理，就像只有「大脑」；加入Tools后，它便能「长出手脚」触碰企业的后台世界，正式开始成为可帮你跨平台执行任务的「AI 专员」。在对话中，它除了提供基于网络搜寻或公司数据的解释，也能同步执行任务，例如：

  • 在资料库里面更新记录
  • 触发审批流程
  • 向团队发送通知

要让Copilot拥有这些能力，需要透过Copilot Studio进行设定。它相当于AI新同事的「入职与授权中心」：在这里定义它的职责、能做什么，能使用哪些工具。

在Copilot Studio中只需：

  1. 说明「想达成的目标」（如：整理资料）
  2. 提供它具权限使用的「工具箱」（如：读取 Excel）
  3. 让它在对话中按情境自行判断何时使用工具

与传统自动化不同，你无需写完整流程或定义所有例外场景；Copilot会在对话中即场理解并自行选择最佳做法完成任务。

假设 HR 想建立一个Agent，协助自己快速整理某职位的候选人清单。

在Copilot Studio中，他可以建立一个简单的 Agent：

  1. 定义任务：当查问某职位候选人时，请整理相关清单。

  2. 添加工具：添加「使用者本人」

  3. 已具权限使用的Excel工具。

之后，当 HR 在对话中输入：「请列出我们正在招聘的 HR 职位候选人。」Copilot会根据对话内容理解意图，调用工具，完成查询并输出清晰结果。

在Agent上添加工具。
根据需求选用合适的工具。
Agent在用户对答中选择调用工具。
整个过程无需创建复杂的HR应用程式，或者提前按多种例外情况一一定义好应对不同关键句子的流程。

相反，Copilot Agent易于定义，尤其适合那些以固定流程处理难以涵盖所有情境的业务需求。更关键的是，这些行动并非『写死流程』的自动化，Copilot 能根据对话情境，自行判断「是否需要动手」，「何时动手」，以及「如何动手」。

在Microsoft生态里已经有数以千计的连接器可供选用：覆盖云服务、邮件、工单系统、资料库、票务平台，甚至第三方SaaS。企业可按需求自由配置，打造专属的「执行帮手」。

③ 升职后的Copilot：企业各部门都有它能派上用场的瞬间

当企业中拥有多个这类Copilot Agent后，它们便能在不同部门各司其职：

  • 销售：整理会议内容、更新 CRM 、寄出跟进邮件。
  • 营运：接收外部表单、自动建立工单、分派负责人、更新状态。
  • 客服：查询订单、连结物流 API、主动发送进度更新。
  • 人力资源：拟写聘书、登记新人资料、同步日历与系统权限。

此阶段的Copilot不再是「资讯整理工具」，而是真正参与跨系统协作，推动流程的「专员」。它像一位永远Online的跨部门协作者，只需自然语言就能触发连锁行动。

结语：从回答到执行，AI的角色正式完成「升级」

回望Copilot的演进，你会发现：回答只是入口，执行才是真正带来价值的部分。

Tools Connectors为语言模型赋予了「手脚」，令工作流程从「构思」更快走向「完成」。

在AI升职的同时，人类的角色也在转变，从操作工具，走向设定目标、分配任务、审视成果。

而这正是未来工作模式的核心：AI 不再只是启发我们思考，而是开始与我们共同完成工作。

