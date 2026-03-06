瑞银料今年内地经济增长4.5% 有上调空间 国家或力争接近5%水平

内地将今年经济增长目标由「5%左右」调整为「4.5%至5%」，瑞银证券首席中国经济学家宋宇认为，不应对此过度解读。他指出，重点在于后面「努力争取更好结果」的表述，显示内地希望达致接近5%的增长，本质上仍是以近5%增速为目标。

宋宇回顾，2011年至2023年期间，内地经济增长从近10%逐步降至5%水平，但2024年至2025年增长下降速度开始走平。他认为，政策取向上开始出现趋势性变化，并非要求增长绝对值不能下降，而是希望未来数年取得较佳增长。瑞银现时预测今年内地经济增长4.5%，但有上调空间。

一线城市房地产仍有松绑空间 货币政策仍有必要降息降准

房地产方面，宋宇指今年1月《求是》杂志刊登改善和稳定房地产市场预期措施后，北京、上海等地出台放宽限购、增加补贴等积极变化，人民银行亦降低首付要求。虽然政策力度并非特别大，但有助投资者形成政策持续加码的预期，影响市场行为。他坦言行业困难仍大，对此没有特别预期，但相信今年会有更多政策出台，对经济增长的拖累可望减少。他预期，一线城市如北京、上海、深圳仍有进一步政策松绑空间。

对于货币政策，宋宇表示目前利率仍有下调空间，但考虑到居民存款利率同步走低的限制，存款准备金率亦有一定下调空间。坊间常言要珍惜政策空间，他比喻称，就像火灾时固然要珍惜灭火器的泡沫，但也需充分及时利用，因此降息降准仍有必要。他预计今年央行将降息10至20个基点、降准25至50个基点，并增加结构性货币政策工具的使用。

科技成政策重中之重 消费三大致肘：「没钱花、不敢花、不能花」

财政政策方面，今年财政赤字率设定为4%。宋宇表示，这与以往默认3%的水平相比明显提高，加上特别专项债，广义赤字规模显著扩大，他认为制定这项指标对财政部而言是艰难决策。

展望未来五年，宋宇特别提到科技领域将是政策重中之重，政府对科技发展的支持，在各项政策中理应占据最优先位置。

消费层面，宋宇分析目前存在三大制约因素，分别是「没钱花、不敢花、不能花」，仍有待政策进一步破解。