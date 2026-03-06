Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

AI扩张拖累现金流 甲骨文传裁员数千人

商业创科
更新时间：09:54 2026-03-06 HKT
发布时间：09:54 2026-03-06 HKT

据彭博报道，甲骨文（Oracle）由于大规模人工智能(AI)数据中心扩张计划导致资金紧张，计划裁减数千个工作岗位。

报道引述知情人士指，此次裁员将波及该公司各部门，可能最快本月实行。其中两名知情人士表示，部分裁员将针对公司预计因人工智能技术而需求减少的岗位。

甲骨文在联合创辧人埃里森（Larry Ellison）的领导下，正展开一项历史性的扩张计划，大规模建设数据中心，为包括OpenAI在内的客户提供AI算力。据彭博数据，市场预期甲骨文云部门在数据中心上的支出，将导致该公司在未来几年现金流转负，直到2030年这些投入才会开始产生回报。上个月，甲骨文表示今年将通过债权和股权融资筹集高达500亿美元。

知情人士又透露，甲骨文内部本周宣布将对云部门的许多空缺职位进行审查，这实际上减缓或冻结了招聘流程。

截至2025年5月底，该公司在全球拥有约16.2万名员工。知情人士指，裁员计划仍在制定中，仍可能会发生变化。
 

