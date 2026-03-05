Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

金管局伙证监、保监及积金局推GenA.I.沙盒++ 推进「AI抗AI策略」

商业创科
更新时间：17:27 2026-03-05 HKT
发布时间：17:27 2026-03-05 HKT

金管局、证监会、保监局及积金局今日（5日）联同数码港宣布推出生成式人工智能（GenA.I.）沙盒++。金管局表示，建基于2024年推出的GenA.I.沙盒计划之成功经验，监管机构联手扩展GenA.I.沙盒++以涵盖多个金融领域，包括银行、证券及资本市场、资产与财富管理、保险、强制性公积金（强积金）及储值支付工具。

聚焦风险管理、反诈骗及客户体验

该计划继续聚焦于三大重要范畴——风险管理、反诈骗及客户体验，并会持续推进「A.I. 对抗A.I.」策略，运用A.I.来管理A.I.应用所带来的风险。参与的金融机构将可以获取针对性的监管指引、技术支援，以及免费使用数码港人工智能超算中心的图像处理器（GPU）运算资源，在风险可控的环境中开发、测试及优化其用例，从而推动香港金融生态系统负责任地采用A.I.。

透过促进监管机构、金融机构及科技公司之间的合作，计划旨在激发创新意念，深化跨界别和跨境合作关系。计划鼓励参与机构发掘行业特定及跨界别的A.I.应用场景，包括以A.I.进行保险核保与理赔流程、投资产品分销合适性规定评估、用于处理强积金的A.I. 驱动工具，以至金融业界通用的应用场景，如智能客户聊天机器人和先进的诈骗侦测系统。

释放AI潜力 推动金融服务界发展

金管局总裁余伟文表示，推出GenA.I.沙盒++是金管局「金融科技2030」策略的重要里程碑，计划集合监管机构、金融机构及科技社群，旨在全面释放人工智能的潜力，推动金融服务界的发展、效率及以客为本精神，进一步巩固香港作为国际金融中心的竞争力。

证监会行政总裁梁凤仪则表示，将GenA.I.沙盒扩展至更广泛的资本市场参与者，展现金融监管机构推动负责任市场创新，以及打造以科技驱动、面向未来的金融市场决心，鼓励持牌法团积极参与沙盒计划，开发人工智能的无限潜能，以提升营运效率、加强韧性及释放增长动力。

保监局行政总监张云正指，金融监管机构共同推动GenA.I.沙盒++，旨在负责任、包容和审慎地缔造有利人工智能创新的环境，思路与保监局的「人工智能促进计划」一致。积金局行政总监郑恩赐亦指，积金局鼓励强积金受托人及中介人积极探索及采用先进的金融科技方案，透过运用人工智能，提升营运效率及服务质素，为强积金计划成员带来更多价值。

