千问负责人林俊旸离职后众说纷纭 阿里CEO发内部信回应

更新时间：11:55 2026-03-05 HKT
发布时间：11:55 2026-03-05 HKT

阿里巴巴（9988）旗下千问大模型核心负责人、最年轻P10技术高管林俊旸突然于社交平台发文宣布离职后，阿里巴巴行政总裁吴泳铭今日（5日）在内部邮件中作出回应，称公司决定批准林俊旸的辞职，并感谢其在过去岗位上的付出。

据内媒引述有关邮件全文如下：

各位通义实验室同学：

公司已决定批准林俊旸同学的辞职，感谢林俊旸过去在岗位上的付出。靖人会继续带领通义实验室推进后续工作。同时公司将成立基础模型支持小组，由我，靖人，范禹共同协调集团资源支持基础模型建设。

技术发展不进则退。发展基础大模型是我们面向未来的关键战略，我们将在继续坚持开源模型策略的同时，持续加大对人工智能领域的研发投入，加大吸纳优秀人才的力度，我们一起加油。

吴泳铭

外界猜测与AI战略变化有关

对于林俊旸的辞职原因，报道指目前仍众说纷纭，其中有猜测认为与千问模型团队对新人才的引入，以及团队计划进行拆分有关。另有观点认为，林俊旸等成员离开，本质上是源于阿里当前AI战略的变化，对C端应用的重金押注，与基础模型团队的目标产生了分歧。

至于林俊旸的去向，他曾发布一条朋友圈表示，「qwen的兄弟们，按照原来安排继续干，没问题的」，但没有透露更多资料。

相关文章：阿里旗下千问32岁传奇林俊旸请辞 传并非自愿辞职 团队多人出走

