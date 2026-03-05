传中资机构缩中东债务敞口 有大行限制放贷 金管局：港银风险敞口很小

美以与伊朗的战事持续，据彭博报道，中东冲突令中国在中东地区的大量放贷备受关注，几间中资金融机构正在缩减其中东债务的敞口，监管机构也在加紧监察情况。此外，香港金管局本周至少接触2间本地银行，评估其在中东贷款及债券方面的风险敞口；金管局发言人回复本报时则表示，该局不评论有关市场传闻，只称香港银行体系对中东的风险敞口很小。

传为部分银团贷款寻找买家

报道引述知情人士指出，一间大型银行罕见地限制对阿布批比政府旗下一间金融实体提取双边贷款。同时，一间中型银行正在为提供给中东借款人的部分银团贷款寻找买家，其中包括主权财富基金ADQ去年达成的40亿美元交易。

此外，知情人士称，一间中国保险公司的资产管理部门正在减持主权债券和政府相关债券，包括沙特阿美发行的债券。另有知情者称，一间中资机构的交易员已接到指示，从周一起停止该地区公司的交易。

金管局至少已接触两间港银

监管机构方面，报道又引述消息指，香港金管局本周至少接触了2间本港银行，以检视其在中东的贷款及债券风险敞口。中国国家金融监督管理总局亦指示国内银行检查它们在该地区的融资活动，包括向政府实体的债务展期，并最早于本周报告结果。

根据彭博数据，2025年中国内地银行对中东地区的贷款（不包括双边融资）激增近三倍，达到创纪录的157亿美元，其中大部分流向沙特阿拉伯和阿联酋。报道指，目前大多数亚洲银行采取观望，不过初步迹象显示，有些银行正考虑暂停与海湾地区借款人的交易。

