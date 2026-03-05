OpenAI最快年底上市 黄仁勋称Nvidia投资千亿美元计划已「不太可能发生」

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

更新时间：09:45 2026-03-05 HKT
发布时间：09:45 2026-03-05 HKT

英伟达（Nvidia，NVDA）行政总裁黄仁勋表示，公司向OpenAI投资1,000亿美元的计划可能已不能实现，而近期对其投资的300亿美元，或是最后一次大规模入股，主因OpenAI最快今年底上市。

据外媒报道，黄仁勋周三出席摩根士丹利一个科技论坛时表示，Nvidia曾与OpenAI讨论高达1,000亿美元的投资机会，但随着OpenAI计划上市，「大概不太可能发生」。

上轮融资投入300亿美元

OpenAI上周已宣布完成1,100亿美元融资，并在交易中获得约7,300亿美元估值，而Nvidia在此轮融资中投入了300亿美元、亚马逊承诺投资500亿美元，日本软银则投资300亿美元。

事实上，Nvidia去年11月在季度文件中已首次披露，先前提到与OpenAI 之间的1,000亿美元合作计划可能无法实现；今年2月公布的最新文件亦再次指出，有关合作协议尚未确定，交易能否完成仍无保证。

另一方面，黄仁勋亦提到Nvidia近期对OpenAI竞争对手Anthropic投入的 100亿美元资金，很可能也是最后一次投资。Anthropic同样正为未来上市铺路。

