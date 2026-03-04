金管局宣布银行推大埔宏福苑跟进措施 包括支援不同居住选项按揭

金管局公布，该局及银行公会举行了会议，商讨银行业界的进一步措施，以配合政府公布的大埔宏福苑长远居住安排方案。银行业界于今日推出跟进措施，以体恤和灵活的原则，继续为受影响居民提供支援。

考虑到宏福苑受影响居民需时了解长远居住安排方案下的不同选项及内容细节，以作出选择及相应财务安排，银行业界宣布推出以下三项跟进措施：

1. 延长各类贷款的还款宽限期——所有28间零售银行将延长受影响人士现有的按揭、私人及信用卡等贷款（包括本金和利息）还款宽限期六个月至2026年11月底，以纾缓受影响人士的短期财务压力。

2. 支援不同居住选项的按揭安排——所有宏福苑按揭银行将协助相关业主处理按揭事宜，包括协助选择「楼换楼」选项的宏福苑按揭抵押人及借款人，以其所购买的全新资助出售单位取代原有宏福苑单位作为按揭抵押品。按揭银行同意在完成抵押品转换后，该按揭贷款的条款（包括供款息率及期数）将不逊于现有按揭贷款。

同时，为使选择「楼换楼」的居民有充分时间处理过渡安排，银行会进一步延长现有按揭贷款（包括本金和利息）的还款宽限期，直至其选购的全新资助出售单位可以入伙。就选择现金收购选项并偿还现有按揭贷款的按揭抵押人及借款人，在其自行安排长期住房时，按揭银行会灵活处理新的按揭贷款。

3. 建立多方协作及沟通机制——金管局、银行公会及银行业界将设立沟通平台，包括透过房屋局统筹的「解说专队」，了解宏福苑居民的具体需要，并为每宗个案提供合适的协助。

金管局及银行公会于去年大埔火灾发生后先后推出11项应急支援措施，包括为受影响人士的各类贷款提供预先批核的六个月还款宽限期，以减轻他们的即时资金压力，同时给予受影响居民与有关机构时间和空间，处理受影响住宅按揭所涉及的法律、保险赔偿和居住安排等问题。