Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

金管局宣布银行推大埔宏福苑跟进措施 包括支援不同居住选项按揭

商业创科
更新时间：17:53 2026-03-04 HKT
发布时间：17:53 2026-03-04 HKT

金管局公布，该局及银行公会举行了会议，商讨银行业界的进一步措施，以配合政府公布的大埔宏福苑长远居住安排方案。银行业界于今日推出跟进措施，以体恤和灵活的原则，继续为受影响居民提供支援。

考虑到宏福苑受影响居民需时了解长远居住安排方案下的不同选项及内容细节，以作出选择及相应财务安排，银行业界宣布推出以下三项跟进措施：

1. 延长各类贷款的还款宽限期——所有28间零售银行将延长受影响人士现有的按揭、私人及信用卡等贷款（包括本金和利息）还款宽限期六个月至2026年11月底，以纾缓受影响人士的短期财务压力。

2. 支援不同居住选项的按揭安排——所有宏福苑按揭银行将协助相关业主处理按揭事宜，包括协助选择「楼换楼」选项的宏福苑按揭抵押人及借款人，以其所购买的全新资助出售单位取代原有宏福苑单位作为按揭抵押品。按揭银行同意在完成抵押品转换后，该按揭贷款的条款（包括供款息率及期数）将不逊于现有按揭贷款。

同时，为使选择「楼换楼」的居民有充分时间处理过渡安排，银行会进一步延长现有按揭贷款（包括本金和利息）的还款宽限期，直至其选购的全新资助出售单位可以入伙。就选择现金收购选项并偿还现有按揭贷款的按揭抵押人及借款人，在其自行安排长期住房时，按揭银行会灵活处理新的按揭贷款。

3. 建立多方协作及沟通机制——金管局、银行公会及银行业界将设立沟通平台，包括透过房屋局统筹的「解说专队」，了解宏福苑居民的具体需要，并为每宗个案提供合适的协助。

金管局及银行公会于去年大埔火灾发生后先后推出11项应急支援措施，包括为受影响人士的各类贷款提供预先批核的六个月还款宽限期，以减轻他们的即时资金压力，同时给予受影响居民与有关机构时间和空间，处理受影响住宅按揭所涉及的法律、保险赔偿和居住安排等问题。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
吴绮莉首回应成龙经济援助卓林 6字一针见血 爆跟女儿最新关系罕谈爱情：仲未揾到个啱
01:12
吴绮莉首回应成龙经济援助卓林 6字一针见血 爆跟女儿最新关系罕谈爱情：仲未揾到个啱
影视圈
5小时前
62岁诊所姑娘疑穿柜桶底 女老板放生兼畀Bonus竟反遭「追杀」 事主亲揭心酸内情｜Juicy叮
62岁诊所姑娘疑穿柜桶底 女老板放生兼畀Bonus竟反遭「追杀」 事主亲揭心酸内情｜Juicy叮
时事热话
5小时前
伊朗局势｜传哈梅内伊之子当选伊朗最高领袖 特朗普宣布断绝与西班牙贸易｜持续更新
01:19
伊朗局势｜哈梅内伊国葬周三晚举行 以色列掦言若其子继任仍是「清除目标」｜持续更新
即时国际
2分钟前
港铁站时装店清货减价现抢购人潮 港人好奇「点解开到咁多年？」 网民拆解1原因屹立20年不倒
港铁站时装店清货减价现抢购人潮 港人好奇「点解开到咁多年？」 网民拆解1原因屹立20年不倒
生活百科
2026-03-02 16:18 HKT
郭蔼明会计师胞妹靓样罕曝光 高颜值媲美明星抢镜过家姐 港姐冠军爆：佢系我最大后台
郭蔼明会计师胞妹靓样罕曝光 高颜值媲美明星抢镜过家姐 港姐冠军爆：佢系我最大后台
影视圈
7小时前
中电消费券2026 |3月起派$100消费券 两类家庭受惠 一文睇清资格及使用方法！
社会
2026-03-03 17:05 HKT
黄金曾泻4%失避险功能 背后涉两大原因 「现金为王」策略再抬头
黄金曾泻4%失避险功能 背后涉两大原因 「现金为王」策略再抬头
投资理财
6小时前
旺角惊遇「唔靓女」诈骗团 港男曝光样貌兼「核弹级」点评 狂吸百万网民围观：惨过俾人拉！｜Juicy叮
旺角惊遇「唔靓女」诈骗团 港男曝光样貌兼「核弹级」点评 狂吸百万网民围观：惨过俾人拉！｜Juicy叮
时事热话
2小时前
刘马车踩场大闹九记牛腩！怒骂35分钟直斥「香港饮食界之耻」 老板忍火报警处理
刘马车踩场大闹九记牛腩！怒骂35分钟直斥「香港饮食界之耻」 老板忍火报警处理
饮食
2026-03-03 13:41 HKT
回南天极潮湿！这品牌「古董级」抽湿机获赞襟用 港人用足20年：真系世一！
回南天极潮湿！这品牌「古董级」抽湿机获赞襟用 港人用足20年：真系世一！
生活百科
2026-03-03 14:36 HKT