和记电讯旗下和记澳门股权变更 正式获澳门电讯入主
更新时间：17:41 2026-03-04 HKT
发布时间：17:41 2026-03-04 HKT
发布时间：17:41 2026-03-04 HKT
澳门法务局商业登记报告公布，和记电讯（215）旗下和记电话（澳门）股东已变更为澳门电讯股份有限公司及CTM（HK）LIMITED。资料显示，和记电话（澳门）3名董事亦已换上澳门电讯财务总裁关颕、行政及人力资源总监陈淑娴及叶颖芹，注册资本维持1,000万澳门元。
据澳门日报指出，根据2026年2月27日和记电话（澳门）公司章程第三条指明，所有股份已全数认购并以现金出资，澳门电讯及CTM（HK）合共持有票面价值1,000万澳门元的股份。
另一方面，数码通（澳门）早于2024年11月11日，亦已终止本地流动通讯服务，并由澳门电讯全面接收用户及业务。至于目前澳门流动电讯市场营运商，则主要为澳门电讯及中国电信。
最Hit
港铁站时装店清货减价现抢购人潮 港人好奇「点解开到咁多年？」 网民拆解1原因屹立20年不倒
2026-03-02 16:18 HKT
刘马车踩场大闹九记牛腩！怒骂35分钟直斥「香港饮食界之耻」 老板忍火报警处理
2026-03-03 13:41 HKT
回南天极潮湿！这品牌「古董级」抽湿机获赞襟用 港人用足20年：真系世一！
2026-03-03 14:36 HKT
中电消费券2026 |3月起派$100消费券 两类家庭受惠 一文睇清资格及使用方法！
2026-03-03 17:05 HKT
深圳开电话卡陷阱！港男深圳湾口岸被呃¥720 官方职员教一招睇穿｜Juicy叮
2026-03-03 13:29 HKT