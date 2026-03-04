和记电讯旗下和记澳门股权变更 正式获澳门电讯入主

澳门法务局商业登记报告公布，和记电讯（215）旗下和记电话（澳门）股东已变更为澳门电讯股份有限公司及CTM（HK）LIMITED。资料显示，和记电话（澳门）3名董事亦已换上澳门电讯财务总裁关颕、行政及人力资源总监陈淑娴及叶颖芹，注册资本维持1,000万澳门元。

据澳门日报指出，根据2026年2月27日和记电话（澳门）公司章程第三条指明，所有股份已全数认购并以现金出资，澳门电讯及CTM（HK）合共持有票面价值1,000万澳门元的股份。

另一方面，数码通（澳门）早于2024年11月11日，亦已终止本地流动通讯服务，并由澳门电讯全面接收用户及业务。至于目前澳门流动电讯市场营运商，则主要为澳门电讯及中国电信。