中银推宏福苑跟进措施 客户还款宽限期延长至11月底
更新时间：16:56 2026-03-04 HKT
发布时间：16:56 2026-03-04 HKT
中银香港（2388）配合金管局与银行公会就宏福苑长远居住安排方案推出跟进措施 ，并为受影响客户提供进一步支援，包括对其现有按揭、私人贷款及信用卡（包括本金及利息）的还款宽限期自动延长6个月至2026年 11月底。
「楼换楼」按揭不逊现有条款
同时，如受影响客户选择政府的「楼换楼」方案 ，完成抵押品转换后的按揭条款（包括供款息率及剩余还款期数）将不逊于现有的按揭条件；个别客户如有需要，该行将进一步延长其现有按揭贷款的还款宽限期，直至其选购的全新资助出售单位入伙。
此外，该行将积极于新设立的沟通平台与金管局及银行公会紧密联系，透过政府房屋局的「解说专队」，了解宏福苑居民的具体需要，并提供及时和适切协助。
