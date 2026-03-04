投委会「钱家」新形象亮相 倡投资自己、回报最高
投资者及理财教育委员会今日公布「投委会钱家」以全新活力形象亮相，并同步推出年度旗舰活动「香港理财月2026」，主题为「投资自己，回报最高」，强调提升个人理财知识是最有价值投资，鼓励公众终身学习投资及理财技巧，防范金融骗局。
保护财产 勿相信骗徒
在3月期间，投委会将展开跨媒体宣传，当中主要讯息包括下载投委会「收支管家」应用程式，妥善管理收支；保护财产，切勿相信骗徒；以及做个醒目投资人，持续透过投委会网站及数码资源学习审慎投资和理财。
投委会主席杜淦堃表示，随著创新及科技迅速发展，市民更需紧贴最
新骗案手法，提高警觉以保障财富，衷心感谢所有持份者的支持，携手推动投资者及理财教育，促进社会的财务健康。
