中东战火未停 各地股市仍动荡｜古天后

3月4日，天气清凉，多云，间中有雨，稍后雨势逐渐减弱。中东战火未停，市场担心今次中东战争未能短期内结束，国际油价飙升或令通胀重燃，各地央行减息预期骤降，环球股市昨日全线仆直。昨晚美股道指早段狠泻1200点，俗称「恐慌指数」嘅VIX波动指数一度跳升31.3%，至28.15；美元转强触发贵金属抛售。道指裂口低开411点后，跌幅扩大至最多1277点，低见47626，其后有消息指伊朗或于短期内投降，尾段一度缩窄跌幅至209点，高见48695，加上纽约联储银行总裁John Williams表示，伊朗战争迄今为止影响相对温和，目前美国长期通胀依然非常稳定，暗示目前无需紧急收紧货币政策。特朗普亦表示，美国海军将为途经霍尔木兹海峡油轮提供护航，同时指示美国国际开发金融公司（DFC），为途经海湾海上贸易，特别系能源运输，提供政治风险保险及财务担保。佢嘅言论成功安抚市场紧张情绪。美市收市，道指回吐403点或0.83%，报48501；标指跌64点或0.94%，报6816；纳指跌232点或1.02%，报22516。反映中概股嘅金龙指数急跌逾3%。

高盛：反弹前将经历痛苦之路

重磅股中，Nvidia及Tesla股价收市分别跌1.3%和2.7%；微软回升1.4%，IBM反弹2.5%，为表现最强道指成份股。航空股遭洗仓，联合航空及达美航空股价盘中曾跌5.9%及4.8%，收市分别偏软及回稳，跌幅大大收窄；银行股沽压亦大，花旗、高盛及摩根士丹利跌幅均曾超过4%，收市大致平稳。Caterpillar跌4%，为跌幅最大道指成份股。忧虑中东石油输出中断及设施受破坏，纽约期油一度急升9.48%，每桶高见77.98美元，收市报74.56美元，升4.67%；布兰特期油自2024年7月以来首度升破85美元，一度炒高9.49%至85.12美元，收报81.4美元升4.71%。

高盛交易部门团队认为，美股反弹前将经历「痛苦」之路，指出虽然当前宏观经济环境整体良好，但难以吸收地缘政治紧张局势及商品价格剧烈波动对股市嘅冲击。橡树资本管理（Oaktree）联席创办人Howard Marks于澳洲一个投资会议上表示，投资者唔好畀中东冲突情绪蒙蔽判断。于同一场合发言嘅富兰克林邓普顿总裁庄Jenny Johnson则预期战争维时短暂，唔会超过5星期。

通胀重燃忧虑升温下，美国10年债息一度扬升8.06个基点，至4.1151厘，对息口较敏感嘅2年期债息再涨11.72个基点，至3.5924厘，其后升幅均大幅缩窄。美元强势毕现，美汇指数最多升1.32%至99.68，日圆跌0.37%至157.97兑每美元。加密货币「一哥」比特币曾急跌4.68%，至6,6171美元。贵金属沽盘涌现，现货金价最多重挫6.12%，低见每盎斯4,996.15美元。

恒指回试25300及25100机会大

至于港股昨日高开低走，恒生指数高开130点，最多升159点见26218高位，可惜未能收复26300颈线位置，加上A股显著下跌，拖累恒指午后跌幅扩大至332点，低见25727，全日跌291点或1.12%，报25768，成交额则增至3,705亿元。至夜期及ADR时段，市场担心中东战争未能速战速决，或会导致油价急升，如油价持续高企推高通胀，或减慢各地央行减息步伐，美股早段狠跌，道指一度跌逾千点，俗称「恐慌指数」的VIX波动指数一度跳升31.3%，至28.15；美股急跌下，夜期一度急泻至25000水平，盘中更略穿25000，不过夜期收市则反弹至25400水平，而ADR则亦跌至25400-25500水平，低水300点，今早黑期亦于25400-25500水平徘徊，料今早大市裂口低开。

之前一直强调，若恒指跌穿26300颈位置，将加大下调压力，结果昨日大市高开无法重返26300水平即再掉头向下，而中东战火未停，已预期本周市况仍动荡。今日留意大市再度裂口下跌，如无法即日回补下跌裂口，重上25600-25700水平，后市回试25300及25100甚至25000即250日线机会仍大，毕竟昨晚夜期曾低见此水平。不过已有消息指伊朗已耗尽弹药，有机会于短期内投降，如伊朗战事能尽快结束，则环球股市有望扭转目前劣势。另一方面，内地两会将于今日揭幕，留意有否公布更多扶持经济发展政策，以及货币政策发展，或有助大市反弹。

古天后