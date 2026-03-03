Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

会财局公开谴责和罚款玛泽和致同两会计师事务 因其违法档案归档有关审计准则

商业创科
更新时间：18:08 2026-03-03 HKT
发布时间：18:08 2026-03-03 HKT

由于多番违反有关审计准则60天内完成档案归档的规定，以及质素监控和质素管理制度存在缺失，会财局公开谴责富睿玛泽会计师事务所和致同(香港)会计师事务所，并分别处以罚款140万元和232万元，及缴付会财局的调查费用及开支。

玛泽和致同分别有413个和491个未归档审计项目

根据通告，基于会财局查察及后续调查，玛泽承认有413个，和致同承认有491个未归档的审计项目，违反香港审计准则第230号。该两间事务所亦承认违反了香港质量控制准则第1号和及香港质素管理准则第1号，即因其未能制定及执行有效的政策及程序，导致广泛出现档案未能适时归档的违规情况。

会财局指出，上述纪律处分反映玛泽和致同在违反上文提及的准则时所存在的广泛及系统性缺失，以及两间事务所分别展现的不同合作程度，包括玛泽有96个项目逾期归档超过一年，在识别问题后，玛泽积极处理其违规行为，并定期向局方汇报补救进度，直至调查展开时，仅有一个项目未完成归档。而致同有303个项目逾期归档超过一年，其中44个项目更逾期超过三年，尽管致同已回应局方查察报告并提交了补救方案，但直至调查展开时，仍有298个项目未完成归档。

会财局已根据合作态度酌情减轻罚款

会财局还指出，基于玛泽的合作态度，会财局根据相关规定酌情减轻罚款30%，而致同则因就其违规行为提供了不准确的数据和资料，包括在回应局方要求核实及核对其数据和资料时未能如实呈报，导致不必要地拖延了调查，故仅获减轻罚款10%。会财局还强调，玛泽及致同已经各承认其失当行为，完全接受会财局的纪律处分行动，并及早与会财局达成和解协议 。

会财局表示，审计记录是核数师证明其遵守审计准则的主要方式，妥善及完整的记录在提升审计质素及降低违反准则的风险方面发挥双重作用，这些记录不仅为核数师提供所执行的工作和支持其结论的证据，同时也有助于事务所内部审视人员及外部查察员评估其审计质素。因此，审计记录对所有公司的审计，无论公众利益实体审计项目与否，均至关重要，绝非纯粹行政琐务。会财局强调，适时归档审计记录至为关键，将有助确保审计记录在归档后不会被不当修改或篡改，从而维护审计记录的完整性，若果事务所屡次未能适时归档，则反映其内部监控制度薄弱，甚至可能令人质疑其诚信

会财局强烈鼓励受规管者审慎尽责

调查部主管郑铭驹及纪律处分部主管梁惠珊亦表示，适时归档审计记录是核数师的基本责任，亦是审计质素的重要组成部分。事务所必须建立并维持健全的质量管理和监控制度，并配备足够且适当的资源，以确保全面遵守审计准则，否则将严重损害事务所的公信力，并削弱公众对业界的信心。该局强烈鼓励，受规管者审慎尽责，积极配合局方的调查及纪律处分行动。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
港铁站时装店清货减价现抢购人潮 港人好奇「点解开到咁多年？」 网民拆解1原因屹立20年不倒
港铁站时装店清货减价现抢购人潮 港人好奇「点解开到咁多年？」 网民拆解1原因屹立20年不倒
生活百科
2026-03-02 16:18 HKT
网红刘马车踩场大闹九记！双语怒骂35分钟「香港饮食界之耻」 老板忍火1招K.O. 网民︰打住正义旗号周围赚流量
网红刘马车踩场大闹九记牛腩！怒骂35分钟直斥「香港饮食界之耻」 老板忍火1招K.O.
饮食
5小时前
中大医院骨科仁医黄咏仪离世 病人悼念「谢谢妳医好我」 曾往阿富汗海地救援
中大医院骨科仁医黄咏仪离世 病人悼念「谢谢妳医好我」曾往阿富汗海地救援
医生教室
6小时前
吴安仪社交平台宣布婚讯。
桌球｜吴安仪15年爱情长跑修成正果 社交平台宣布婚讯：开始人生新篇章
即时体育
7小时前
伊朗局势｜美驻沙特大使馆疑遭无人机袭击起火 美军阵亡人数增至6人｜持续更新
01:15
伊朗局势｜巴林美国空军基地受袭 伊朗扬言向通过霍尔木兹海峡船只开火｜持续更新
即时国际
6小时前
香港珠宝展爆惊人抢购潮！阿叔「胶篮头盔」冲锋抢货 网民：昂贵菜市场｜Juicy叮
00:36
香港珠宝展爆惊人抢购潮！阿叔「胶篮头盔」冲锋抢货 网民：昂贵菜市场｜Juicy叮
时事热话
7小时前
中电新一轮「基层家庭电费补助计划」开始申请！4类人合资格 长者有份 最高获$1000津贴
00:56
中电基层家庭电费补助计划开始申请！4类人合资格 长者有份 最高获$1000津贴
生活百科
6小时前
70岁「御用道友」麦子云惊变纸片人外表憔悴 弃影从商成创科董事 将一技术引入香港
70岁「御用道友」麦子云惊变纸片人外表憔悴 弃影从商成创科董事 将一技术引入香港
影视圈
10小时前
63岁港伯应征主任 内地回流前老板沦为打工仔 豁达心态引爆网络｜Juicy叮
时事热话
2小时前
失婚前港姐移英梦碎回流揾工处处碰壁 揾食畀人玩嬲爆：使唔使打埋X机呀？
失婚前港姐移英梦碎回流揾工处处碰壁 揾食畀人玩嬲爆：使唔使打埋X机呀？
影视圈
20小时前