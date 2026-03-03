会财局公开谴责和罚款玛泽和致同两会计师事务 因其违法档案归档有关审计准则

由于多番违反有关审计准则60天内完成档案归档的规定，以及质素监控和质素管理制度存在缺失，会财局公开谴责富睿玛泽会计师事务所和致同(香港)会计师事务所，并分别处以罚款140万元和232万元，及缴付会财局的调查费用及开支。

玛泽和致同分别有413个和491个未归档审计项目

根据通告，基于会财局查察及后续调查，玛泽承认有413个，和致同承认有491个未归档的审计项目，违反香港审计准则第230号。该两间事务所亦承认违反了香港质量控制准则第1号和及香港质素管理准则第1号，即因其未能制定及执行有效的政策及程序，导致广泛出现档案未能适时归档的违规情况。

会财局指出，上述纪律处分反映玛泽和致同在违反上文提及的准则时所存在的广泛及系统性缺失，以及两间事务所分别展现的不同合作程度，包括玛泽有96个项目逾期归档超过一年，在识别问题后，玛泽积极处理其违规行为，并定期向局方汇报补救进度，直至调查展开时，仅有一个项目未完成归档。而致同有303个项目逾期归档超过一年，其中44个项目更逾期超过三年，尽管致同已回应局方查察报告并提交了补救方案，但直至调查展开时，仍有298个项目未完成归档。

会财局已根据合作态度酌情减轻罚款

会财局还指出，基于玛泽的合作态度，会财局根据相关规定酌情减轻罚款30%，而致同则因就其违规行为提供了不准确的数据和资料，包括在回应局方要求核实及核对其数据和资料时未能如实呈报，导致不必要地拖延了调查，故仅获减轻罚款10%。会财局还强调，玛泽及致同已经各承认其失当行为，完全接受会财局的纪律处分行动，并及早与会财局达成和解协议 。

会财局表示，审计记录是核数师证明其遵守审计准则的主要方式，妥善及完整的记录在提升审计质素及降低违反准则的风险方面发挥双重作用，这些记录不仅为核数师提供所执行的工作和支持其结论的证据，同时也有助于事务所内部审视人员及外部查察员评估其审计质素。因此，审计记录对所有公司的审计，无论公众利益实体审计项目与否，均至关重要，绝非纯粹行政琐务。会财局强调，适时归档审计记录至为关键，将有助确保审计记录在归档后不会被不当修改或篡改，从而维护审计记录的完整性，若果事务所屡次未能适时归档，则反映其内部监控制度薄弱，甚至可能令人质疑其诚信

会财局强烈鼓励受规管者审慎尽责

调查部主管郑铭驹及纪律处分部主管梁惠珊亦表示，适时归档审计记录是核数师的基本责任，亦是审计质素的重要组成部分。事务所必须建立并维持健全的质量管理和监控制度，并配备足够且适当的资源，以确保全面遵守审计准则，否则将严重损害事务所的公信力，并削弱公众对业界的信心。该局强烈鼓励，受规管者审慎尽责，积极配合局方的调查及纪律处分行动。