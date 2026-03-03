长和全球港口交易将分拆进行 不涉巴拿马港口 习特会或成推动力

英国《金融时报》引述消息报道，长和（001）去年计划出售全球43个港口的交易，有望继续推进，但当中不涉及备受争议的两个巴拿马港口，意味买卖双方改为集中讨论有关41个港口的协议。长和及贝莱德拒绝对传闻置评，地中海航运及中远未有回应报道。

交易料明年中完成

《金融时报》引述两名熟悉谈判情况的消息人士指，买卖双方仍就长和全球41个港口资产进行谈判，并表示有信心交易最终会完成。消息人士续指，预计交易可在明年年中完成，而即将举行的习特会，亦有望为达成协议提供有利因素。

中方买家料各港口参股不同

早前市传中远海运集团加入买方财团，报道指出，新交易最终作价尚未决定，而中方投资者在各个港口的持股比例将有所不同，例如不会入股对中国不友善的司法管辖区港口股份。

长和去年售43港口一度暂缓 引入中资谈判

长和去年原定向「贝莱德-TiL财团」出售巴拿马在内的全球43个港口资产，总企业价值228亿美元（约1778亿港元），当中市传美资贝莱德将控制巴拿马两港口的控制权，而意大利Aponte家族持有的地中海航运及TiL集团，将控股其余港口。

不过有关交易因中方介入审查监管交易，导致无法如期进行。长和其后提及，买方财团已引入中国内地的主要策略投资者加入，成为财团重要成员。

相关新闻：巴拿马临时接管两座港口 长和斥行动不合法 「员工不得沟通 否则面临检控」

巴拿马两港口掀接管争议

至于巴拿马两个港口近期遭当地政府接管，主要基于巴拿马最高法院裁定长和的经营权合约违宪。长和批评有关举动不合法，要求该国就一切损害及损失承担责任，同时正诉诸国际仲裁。