调查指医疗和退休金支出占员工总薪酬一成 惟满意度仅勉强合格

香港人力资源管理学会（HKIHRM）的员工福利调查发现，雇主单单在医疗和退休金福利上的支出可超过员工总薪酬10%；不过，BCT自2023年起针对香港雇员对公司福利及强积金的满意程度进行市场调查显示，仅有4至5成员工对公司提供的医疗、保险及退休金福利表示满意。针对强积金而言，员工的平均满意度亦只有5.2分（10分满分）。

调查又发现，香港员工对相关公司福利的满意程度仅勉强合格，主要源于3个原因，分别为福利水平不符合期望、管理或使用福利困难，以及不关心福利项目。

雇主需激发员工对福利兴趣

为了提升员工对福利的满意度，雇主需重新激发员工对福利的兴趣，当中不少策略更毋须额外支出，例如雇主可以与各类福利供应商（如保险公司和退休金受托人）合作，以有趣和实用的方式传达福利资讯，并定期调查员工对福利的期望与满意度。

此外，雇主可推出员工友善计划和健康活动，以改善工作与生活平衡，促进员工身心健康，进一步提高他们对公司福利的满意度。

