美据报考虑限制中国企业购买英伟达H200晶片 每间上限7.5万枚颗

商业创科
更新时间：11:00 2026-03-03 HKT
发布时间：11:00 2026-03-03 HKT

据彭博引述消息报道，美国官员正在考虑限制英伟达（Nvidia）向任何单一中国企业出口AI加速器的数量，将进一步限制这家晶片制造商重返中国这个关键市场。

AMD MI325晶片也计入限额

报道指出，特朗普政府曾讨论限制每间中国企业购买Nvidia旗下H200晶片的数量，上限为7.5万颗，而功能类似的AMD MI325晶片出货量也将计入客户的购买限额。

报道又指，对华总出货量仍有可能达到100万颗，为特朗普团队先前在监管流程中设定的上限，惟目前绝大部分申请都来自少数几家中国科技巨头，若根据单一客户购买上限，这些企业加起来最多也只能获得数十万颗。以每间企业7.5万颗的上限而言，还不到阿里巴巴（9988）和字节跳动等企业私下告诉Nvidia希望购买数量的一半。

不过，美国总统特朗普计划几周后与国家主席习近平会晤，预计对有关措施前景至关重要；有知情人士则透露，特朗普希望就向中国非军工企业出口H200晶片达成协议。

