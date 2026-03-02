谢鼎鸿获任周大福珠宝全球创意总监 曾任职上海爱马仕

周大福珠宝（1929）宣布委任谢鼎鸿出任全球创意总监，并于今日（2日）正式生效。集团表示，此举为持续推进品牌转型的里程碑，而谢鼎鸿将引领品牌开启全球影响力的新篇章。

集团指出，谢鼎鸿多年来曾为全球众多标志性品牌包括Burberry、Golden Goose、Uniqlo、Google、PayPal、Volvo及Starbucks等打造作品；而在加入集团前，他曾担任上海爱马仕创意总监，成为该品牌首位驻巴黎总部以外的创意总监。

集团又指，谢鼎鸿在上海及全球市场建立了卓越的创意事业，将为集团带来具前瞻性的品牌叙事能力、多元文化视野及创意领导力。他将带领团队进一步深化品牌创意定位，同时全面规划并落实各个传播接触点的创意策略。

郑志雯料助塑造全球品牌价值

周大福珠宝集团副主席郑志雯表示，随著品牌持续转型及推进全球化发展，谢鼎鸿的加入可谓恰逢其时，藉著其对奢侈品的深入了解、无穷的创意，以及将品牌策略转化为动人叙事的实力，将在塑造全球品牌价值方面发挥关键作用，期待与其合作及带领品牌再创高峰。



谢鼎鸿则表示，周大福珠宝一直是其很喜欢的品牌，也是中国奢侈品牌走向世界的典范，未来会在传承品牌底蕴的基础上，注入创新精神，打造从顾客出发的独特体验。