调查指年轻及高收入人士对美股兴趣大 近八成集中持仓大型科企

嘉信理财今天（2日）宣布《香港投资者美国市场投资调查》显示，投资者尤其是年轻及高收入群组对美股兴趣浓厚，其中半数受访者表示「乐观」；同时揭示投资过度集中的风险，当中77%受访者集中持仓大型科技美股；以及专业理财建议的潜在需求仍未获得满足。

投资者对港股信心略高美国

调查显示，香港投资者普遍对美国及香港股票市场抱持正面取态，其中对香港市场的信心略高于美国市场，50%受访者表示对美股市场「乐观」，对港股乐观的则占53%。上述的乐观情绪在18至24岁的年轻一代，以及月入7万至8万港元的高收入投资者中尤其显著。

缺乏美股认知及偏好本地市场

对于尚未投资美国市场的受访者，令到他们却步的主因是对美国市场缺乏认知或认识不足，该原因占40%；另有30%原因是偏好本地投资，反映资讯落差及对港股市场的偏好，正局限投资者作出更广泛的国际市场分散投资部署。至于对参与美国市场的投资者而言，其主要顾虑在于地缘政治风险及市场波动，分别占40%及39%。

港投资者明显偏好投资股票

投资组合配置方面，数据显示香港投资者明显偏好投资股票。在所有受访者当中，79%将股票列为首选投资工具；其次为债券及定息产品，占47%；以及交易所买卖基金（ETF），占39%，此三类均属他们的三大持仓类别。值得留意的是，高收入投资者在调查的六类资产类别中，平均持有3.1种不同投资产品。

另外，在美股投资者当中，逾77%将持仓集中在知名的大型股，例如苹果、微软、Alphabet及Tesla；另有67%受访者配置于科技板块。

年轻投资者较受社交媒体影响

除此之外，调查显示年轻投资者特别是18至24岁组别在获取资讯及作出决策的途径，较受社交媒体影响，42%表示社交媒体趋势成为投资美股的决策因素之一。相比之下，55至65岁投资者较侧重公司基本因素，他们当中仅28%表示受社交媒体影响。

该研究于2025年12月以网上问卷形式访问800名投资者，探讨受访者的投资习惯、投资决策的关键因素，以及对美股前景的整体看法。