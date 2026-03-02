Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

调查指年轻及高收入人士对美股兴趣大 近八成集中持仓大型科企

商业创科
更新时间：17:48 2026-03-02 HKT
发布时间：17:48 2026-03-02 HKT

嘉信理财今天（2日）宣布《香港投资者美国市场投资调查》显示，投资者尤其是年轻及高收入群组对美股兴趣浓厚，其中半数受访者表示「乐观」；同时揭示投资过度集中的风险，当中77%受访者集中持仓大型科技美股；以及专业理财建议的潜在需求仍未获得满足。

投资者对港股信心略高美国

调查显示，香港投资者普遍对美国及香港股票市场抱持正面取态，其中对香港市场的信心略高于美国市场，50%受访者表示对美股市场「乐观」，对港股乐观的则占53%。上述的乐观情绪在18至24岁的年轻一代，以及月入7万至8万港元的高收入投资者中尤其显著。

缺乏美股认知及偏好本地市场

对于尚未投资美国市场的受访者，令到他们却步的主因是对美国市场缺乏认知或认识不足，该原因占40%；另有30%原因是偏好本地投资，反映资讯落差及对港股市场的偏好，正局限投资者作出更广泛的国际市场分散投资部署。至于对参与美国市场的投资者而言，其主要顾虑在于地缘政治风险及市场波动，分别占40%及39%。

港投资者明显偏好投资股票 

投资组合配置方面，数据显示香港投资者明显偏好投资股票。在所有受访者当中，79%将股票列为首选投资工具；其次为债券及定息产品，占47%；以及交易所买卖基金（ETF），占39%，此三类均属他们的三大持仓类别。值得留意的是，高收入投资者在调查的六类资产类别中，平均持有3.1种不同投资产品。

另外，在美股投资者当中，逾77%将持仓集中在知名的大型股，例如苹果、微软、Alphabet及Tesla；另有67%受访者配置于科技板块。

年轻投资者较受社交媒体影响

除此之外，调查显示年轻投资者特别是18至24岁组别在获取资讯及作出决策的途径，较受社交媒体影响，42%表示社交媒体趋势成为投资美股的决策因素之一。相比之下，55至65岁投资者较侧重公司基本因素，他们当中仅28%表示受社交媒体影响。

该研究于2025年12月以网上问卷形式访问800名投资者，探讨受访者的投资习惯、投资决策的关键因素，以及对美股前景的整体看法。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
李婉华揭加国中产悲歌 斥政府加税无孔不入：已经难揾钱，仲要加税，想点呀
李婉华揭加国中产悲歌 斥政府加税无孔不入：已经难揾钱，仲要加税，想点呀
影视圈
9小时前
伊朗局势︱伊国营电视台宣布哈梅内伊已殉道 即日起全国哀悼40天
01:49
伊朗局势︱特朗普：军事行动或持续四周 中国外交部：有公民在德黑兰死亡︱不断更新
即时国际
3小时前
伊朗局势｜美军F-15坠落科威特疑友军击中 飞行员跳伞生还
00:41
伊朗局势｜美军F-15坠落科威特疑友军击中 飞行员跳伞生还
即时国际
2小时前
港人直击杜拜导弹夜「神级纪律」 超市「零抢购」奇景惊呆网民：香港一场黑雨扫晒超市｜Juicy叮
01:27
港人直击杜拜导弹夜「神级纪律」 超市「零抢购」奇景惊呆网民：香港一场黑雨扫晒超市｜Juicy叮
时事热话
7小时前
富贵视后75岁「忘年恋」旧爱罕谈两段婚姻 再婚娶嫩妻恨再做爸爸曾考虑人工受孕
富贵视后75岁「忘年恋」旧爱罕谈两段婚姻 再婚娶嫩妻恨再做爸爸曾考虑人工受孕
影视圈
7小时前
「移英女星」浴后毛巾滑落几乎全裸  女儿难识朋友爆移民辛酸  当地人缺卫生常识好恐怖？
「移英女星」浴后毛巾滑落几乎全裸  女儿难识朋友爆移民辛酸  当地人缺卫生常识好恐怖？
影视圈
2026-03-01 15:30 HKT
连锁酒楼斩料加餸！海港招牌叉烧$40/半斤 全线13分店11am起供应
连锁酒楼斩料加餸！海港招牌叉烧$40/半斤 全线13分店11am起供应
饮食
6小时前
太古城40年老字号酒家翰腾阁结业！属同名品牌最后分店  街坊：好多人排队  美心旗下品牌接手
太古城40年老字号酒家翰腾阁结业！为同名品牌最后分店  街坊：好多人排队  美心旗下品牌接手
饮食
6小时前
深圳口岸7条免费巴士专线懒人包！1条专为长者而设 深圳湾/皇岗/福田口岸出关直搭 直达人气商场超市
深圳口岸7条免费巴士专线懒人包！1条专为长者而设 深圳湾/皇岗/福田口岸出关直搭 直达人气商场超市
旅游
2026-03-01 09:00 HKT
港男深圳睇男科被插住尿管屈钱 $48检查费引入局 最终咁霸气反击竟成功退款｜Juicy叮
港男深圳睇男科被插住尿管屈钱 $48检查费引入局 最终咁霸气反击竟成功退款｜Juicy叮
时事热话
5小时前