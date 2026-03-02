美团旗下Keeta称密切关注中东局势 必要时特定区域服务受限

中东战云密布下，美团（3690）旗下外卖平台Keeta表示，目前密切关注中东局势状况，骑手、商家、用户和员工安全始终是公司首要考虑，必要时特定区域将暂时限制或停止服务，以确保社区安全，并根据情况迅速应变。

Keeta提到，公司与中东地区相关部门保持密切联系，严格遵守所有政府指引和指令，包括任何与营运暂停或服务调整相关的指示。

美团股价今早则曾跌近3.6%，低见78.25元；暂报78.7元，跌约3%。

