霸菱指机械人如早年电动车 发展空间大 下半年看好消费股

商业创科
更新时间：10:01 2026-03-02 HKT
发布时间：10:01 2026-03-02 HKT

早前国产机械人在央视春晚大放异彩，霸菱中港股票投资总监方伟昌接受本报专访时亦指出，现时的机械人板块有如几年前的电动车，具有很大的市场发展空间。整体科技股方面，他认为经过一轮股价调整之后，估值已不算昂贵，而随着中国经济下半年进一步发展，他亦看好消费股表现。

内地制机械人具优势

方伟昌认为，以机械人来说，内地在制造技术及供应链掌控方面具备优势，加上大量工厂有自动化需求，形成「有供给、也有应用场景」的良好条件，相信机械人将来有如无人机一样，成为中国厂商天下。不过，他对人型机械人则有保留，认为仿人型的设计并无必要，日后也未必是主流。一些体积较小，只作特定用途的机械人，可能更易受落。

另一方面，从本月初开始，大型科技股走势偏弱，方伟昌表示，随着股价调整，以2026年的预测盈利推算，市盈率已不算昂贵。对于即将公布的去年第四季业绩来说，他对业绩数字本身不抱太大期望，反而关注科技公司管理层在业绩会上，怎样解说AI业务的情况，包括公司如何拥抱AI机遇、怎样以AI提升效率和盈利能力。

对于AI发展，他看好与AI配套的工业股，因为AI使用大量能源，建设AI硬件设施也需使用大量原材料，相关股份料可受惠。他形容AI市场可分为两端，一端是大量投入资金建设AI能力、短期盈利受压的投资方；另一端是为这些投资提供设备、能源，从而直接分享AI资本开支红利的受惠方，而后者现时较受资金欢迎。

内地经济正逐步复苏

至于整体中国经济，他认为大致上已走出一两年前的最谷底阶段，现时正逐步复苏，只是复苏并不平均。他解释，部分行业如伺服器和数据中心、原材料、部分医疗企业业务表现理想，但整体企业的盈利动力依然偏弱，需要政策配合，才可见到较明显改善。他预期，今年下半年内地经济情况相对乐观，短期内则仍平稳。内地一再强调扩大内需，如果有进一步政策配合，部分估值具吸引力的消费股将会受惠。至于内房股方面，他持审慎乐观态度，但尚未出手买货，现阶段还要观望是否有进一步的支持政策，作为推动楼市的催化剂。

