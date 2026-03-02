领展称北上消费已趋稳 黄大仙中心新春人流增逾一成 多个商场拟推社区营造

领展（823）香港资产管理总监罗欣琪表示，港人北上消费已成结构性现象，但留意到情况已趋稳定，未有明显进一步上升。她指出，日前在本港新春团拜期间，商户反映市道理想，兼具民生及旅游定位的黄大仙中心人流上升逾10%，而领展正为多个商场推行社区营造项目，冀建立有温度、有文化魅力的场所，鼓励消费者「留多阵、消费吓」。

商户生意复苏 奢侈品率先反弹

罗欣琪表示，旗下商户生意逐步复苏，奢侈品的高单价行业率先反弹，而必需品行业相对较慢，但表现也跑赢全港市场，相信仍要时间改善。她称，领展目前会做好自己，向顾客提供更好体验及情感连结，透过「情绪价值」提升场所的吸引力，协助商户营运并带动消费。

引入更多品牌 健身室需求大

她续指，领展正积极调整租户组合，包括增加餐饮及线下体验商户比重，见到健身室需求殷切，部分内地品牌食肆亦受欢迎，故将会引入更多有潜力的品牌；同时持续加强市场推广，善用商场的公共空间，举办更多主题市集、快闪店等活动。

罗欣琪指出，领展持续进行资产提升，以及社区营造项目，形容可推行的项目很丰富，举例指黄大仙「福墙」日前揭幕，展示108幅社区各界人士创作的「福」字墨宝；天水围T Town近期落成以湿地主题的户外游乐园；东涌逸东商场将设立以大屿山主题布置；港岛东区耀东亦预告会举办球赛等，属「以人为本、因地制宜」的策略。

观塘社区商场主体结构已完工

领展早年投得的观塘安达臣道商业用地，正兴建社区商场，该公司指目前施工顺利，主体结构已完工，预计可于2026/27年度落成。罗欣琪称，该商场招租情况符合预期，已跟大型主力租客签约，并协商同日开幕，期望收到更好成效；而项目将会设立街市，冀推动区内民生商场发展。

另外，政府预计今年中发放宠物友善餐厅牌照，罗透露，领展的商场宠物友善政策预计亦于上半年完成制订，涵盖餐厅牌照及商场守则，旗下每个商场在情况许可下「做到都尽量做」，容许宠物进入商场。