Nvidia与全球电讯企业组联盟 推动6G网络AI应用

商业创科
更新时间：19:04 2026-03-01 HKT
发布时间：19:04 2026-03-01 HKT

Nvidia在世界行动通讯大会上公布，与诺基亚（Nokia）、思科（Cisco）、T-Mobile、软银集团等大部分以电讯业为主的企业组成联盟，推动基于电脑及软件的6G网络发展，以成为AI应用的基础架构。

黄仁勋：将全球网路转为AI基建

Nvidia行政总裁黄仁勋表示，AI正在重新定义运算，并推动人类史上最大规模基础设施建设，而电讯将是下一个重点领域，因此该集团正与全球产业领袖合作，「将全球电讯网路转型为无处不在的AI基础设施。」

料大量电讯独角兽冒起

Nvidia电讯业务资深副总裁Ronnie Vasishta就指，过去10年电讯业太少生力军加入，但未来将会出现多个估值短期超过10亿美元的独角兽。

该集团指出，目前的5G技术旨在透过语音及数据连接用户，借此向用户提供检索资讯，但无法支援AI广泛应用，而未来装置连接网络将更为复杂。

Nvidia属于AI-RAN（人工智能无线接入网路）创立成员，目前该联盟拥有130多个成员公司，该集团指，于美、欧、英、日、韩等多地正推动多个6G架构及网络项目。

