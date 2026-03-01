澳门2月赌收206亿澳门元 增长5%胜预期 大行指赌客在新春假后段发力

澳门博监局公布，2月份幸运博彩毛收入录得206.27亿澳门元，按年增长4.5%，好过预期，回复至疫前同期的81%水平，主要由新春旅游旺季带动。

撇除农历新年不同月份影响，今年首两个月澳门赌收合共432.6亿澳门元，按年增加13.9%。

长假期澳门入境旅客155万人次 创纪录新高

澳门旅游局早前公布，2月15日至23日的新春假期间，总入境旅客达155.4万人次，日均17.3万人次，按年上升5.5%，属官方统计以来农历年假期新高。

摩通形容新春赌收好坏参半

摩根大通报告指出，今年新春赌收表现好坏参半，最初4、5日的投注金额录得按年双位数跌幅，但随后投注急增，一度单日突破12亿澳门元。

花旗：马年开局人均投注额增13%

而花旗日前报告指，高端中场在马年开局强劲，平均每名玩家投注额达创纪录的29,625元，较去年新春期间增长13%，并观察到投注额达50万元以上的「巨鲸」豪客多达7位，较2025年农历新年的4位为多；至于百家乐平均最低投注额达2,347元，较2025年农历新年期间增长5%，显示基础中场亦呈现复苏迹象。