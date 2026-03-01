Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

澳门2月赌收206亿澳门元 增长5%胜预期 大行指赌客在新春假后段发力

商业创科
更新时间：16:13 2026-03-01 HKT
发布时间：16:13 2026-03-01 HKT

澳门博监局公布，2月份幸运博彩毛收入录得206.27亿澳门元，按年增长4.5%，好过预期，回复至疫前同期的81%水平，主要由新春旅游旺季带动。

撇除农历新年不同月份影响，今年首两个月澳门赌收合共432.6亿澳门元，按年增加13.9%。

长假期澳门入境旅客155万人次 创纪录新高

澳门旅游局早前公布，2月15日至23日的新春假期间，总入境旅客达155.4万人次，日均17.3万人次，按年上升5.5%，属官方统计以来农历年假期新高。

摩通形容新春赌收好坏参半

摩根大通报告指出，今年新春赌收表现好坏参半，最初4、5日的投注金额录得按年双位数跌幅，但随后投注急增，一度单日突破12亿澳门元。

花旗：马年开局人均投注额增13%

而花旗日前报告指，高端中场在马年开局强劲，平均每名玩家投注额达创纪录的29,625元，较去年新春期间增长13%，并观察到投注额达50万元以上的「巨鲸」豪客多达7位，较2025年农历新年的4位为多；至于百家乐平均最低投注额达2,347元，较2025年农历新年期间增长5%，显示基础中场亦呈现复苏迹象。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
伊朗局势︱伊国营电视台宣布哈梅内伊已殉道 即日起全国哀悼40天
01:49
伊朗局势︱最高领袖哈梅内伊丧生 以军首次对德黑兰中心地带轰炸︱不断更新
即时国际
1小时前
「移英女星」浴后毛巾滑落几乎全裸  女儿难识朋友爆移民辛酸  当地人缺卫生常识好恐怖？
「移英女星」浴后毛巾滑落几乎全裸  女儿难识朋友爆移民辛酸  当地人缺卫生常识好恐怖？
影视圈
9小时前
毛坯房当工业风直接住 年轻夫妇为悭钱 零装修住2年「安稳就很知足」
毛坯房当工业风直接住 年轻夫妇为悭钱 零装修住2年「安稳就很知足」
家居装修
2026-02-28 06:00 HKT
深圳口岸7条免费巴士专线懒人包！1条专为长者而设 深圳湾/皇岗/福田口岸出关直搭 直达人气商场超市
深圳口岸7条免费巴士专线懒人包！1条专为长者而设 深圳湾/皇岗/福田口岸出关直搭 直达人气商场超市
旅游
9小时前
北部都会区新公屋 古洞「古隽邨」地盘近况曝光 网民流口水愿做开荒牛｜Juicy叮
北部都会区新公屋 古洞「古隽邨」地盘近况曝光 网民流口水愿做开荒牛｜Juicy叮
时事热话
7小时前
天气｜提防「倒春寒」 冷锋挟骤雨雷暴明晚杀到 元宵急降8度
00:39
天气｜提防「倒春寒」 冷锋挟骤雨雷暴明晚杀到 元宵急降8度
社会
4小时前
中东战火延烧，有滞留杜拜的中国公民表示正囤购物资避难。
01:26
伊朗局势︱杜拜机场遇袭航厦烟雾弥漫 中国公民囤物资避难 阿联酋航空全线停航︱有片
即时国际
5小时前
伊朗哈梅内伊身亡 比特币反弹8% 避险角色明显有变 拆解一个关键原因
伊朗哈梅内伊身亡 比特币低位反弹8% 避险角色明显有变 拆解一个关键原因
区块链
8小时前
「两元两折」方案于今年4月推行，「优惠车程设限」方案将于2027年4月左右。
两蚊两折｜4月起生效 10元或以上车费付正价两折 一文睇清收费安排重点！
社会
7小时前
太子容记小菜王饮茶优惠！全日大中小点一律$18.8 虾饺皇/叉烧包/豉汁凤爪
太子容记小菜王饮茶优惠！全日大中小点一律$18.8 虾饺皇/叉烧包/豉汁凤爪
饮食
7小时前