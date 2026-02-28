长和巴拿马港口遭强行接管 狠批政府漠视法治 声明指控：强闯设施检走法律密件

长和（001）旗下巴拿马港口公司（PPC）于当地时间27日，就港口业务发出措辞严厉的声明，指控巴拿马政府近期采取连串行动「强行霸占并接管」其港口资产，当中包括强闯私人设施以检取受法律保护的文件。PPC狠批当地官员「日复日漠视法治原则」，令外国投资者无法依赖其法律制度，并预告将寻求国际司法或仲裁，追究巴拿马政府的责任。

政府强闯设施 检走法律文件

据PPC的声明，巴拿马政府的行动在上周逐步升级，至本月26日更采取「极端行动」。在事前未有发出任何通知下，政府人员「强行闯入一个私人储存设施」，并取走属于PPC的财产。声明特别指出，该批财产包括公司的专有资料，以及一批为正在进行的法律程序而准备、并受法律特权保护的重要材料。PPC直斥，此举显示巴拿马政府为推进其接管行动，「不惜破坏正当法律程序」。

PPC续指，行动早于上周五（23日）清晨已开始，政府当时突然下令停止PPC旗下两大主要货柜码头，即巴尔博亚港（Balboa）和克里斯托瓦尔港（Cristóbal）的营运。其后数日，更有政府人员强行进入公司设施，干扰营运，甚至威胁会对PPC的巴拿马籍合法员工提出刑事检控。PPC最严厉的指控之一，是政府在欠缺透明度的情况下，已将两个货柜码头的控制权，连同PPC的专有资料，一并移交予第三方竞争对手。

质疑司法程序 斥官员预知裁决

声明更揭露，PPC指控巴拿马政府的行动早有预谋，指其于过去一年存心透过一连串国家行动，包括「操纵法律程序」，以图摧毁其特许经营合约。声明更指，有行政部门官员曾向外界公然透露，他们「事先知悉」一项对PPC不利的法院裁决结果，而时间点远早于该裁决正式公告前数个月，令人质疑司法程序的公正性。PPC同时在声明中驳斥，巴拿马政府正散布「失实资讯」以转移视线，意图掩饰其「因违法、不透明且缺乏协调而造成的恶果」。

PPC在声明中强调，巴拿马政府的行为，已未能遵守其在宪法、契约法与国际法层面所承担的义务，当中包括关乎投资保障、正当法律程序及法律安定性的原则。PPC及其投资者表明，就此等由巴拿马政府一手造成的危机，「持续保留一切相关权利」，并将促使巴拿马政府为其言行承担全部责任。