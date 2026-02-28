Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

以色列袭击伊朗 比特币急挫6% 跌穿6.4万美元

更新时间：14:52 2026-02-28 HKT
发布时间：14:52 2026-02-28 HKT

据报以色列对伊朗发动袭击，比特币急挫逾6%，最新报63635美元。以太币跌逾8%，至1858美元。

新华社报道，德黑兰市中心传出爆炸声，据报伊朗最高领袖办公室附近遭袭；以色列国防部长称，以色列已对伊朗发动袭击，并宣布全国进入紧急状态。

在袭击发生前，黄金、白银、原油周五已率先上升，金价升近1.8%，收报每盎司5280美元，白银升逾6%至接近93.78美元。纽约期油升2.78%至每桶67美元；伦敦期油升2.87%至72.87美元。
 

