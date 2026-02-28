Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

OpenAI与美国战争部达协议 「模型将部署到其机密网络」

商业创科
更新时间：11:49 2026-02-28 HKT
发布时间：11:49 2026-02-28 HKT

OpenAI表示已与美国战争部达成协议，将在其机密网路中部署模型。OpenAI行政总裁奥特曼（Sam Altman）在社交平台X上发文指，OpenAI最重要的两项安全原则是：禁止国内大规模监控，以及在人类使用武力（包括自主武器系统）时必须承担责任。

奥特曼表示：「战争部同意这些原则，并在法律与政策中反映出来，我们也将其纳入协议之中。」他又指OpenAI还将建立技术防护措施，以确保模型的行为符合预期，「这也是战争部所要求的。」

另一AI初创公司Anthropic因拒绝五角大楼要求，让其无条件军事使用Claude模型后，美国总统特朗普周五（27日）指示所有联邦政府机构立即停用Anthropic技术，并说国防部等机构将有6个月的过渡汰换期，甚至威胁若该公司不配合，将面临严厉的法律后果。

相关文章：Anthropic拒解除军用限制 特朗普下令联邦机构立即停用Claude

 

